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20 августа, 11:18

Тётя подтвердила гибель звезды шоу "Пацанки"

Тётя участницы шоу "Пацанки" Юлии Михайловой подтвердила её гибель в Рязани

<p>Участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/patsanki_show/1855" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пацанки 8</a></p>

Участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова. Обложка © t.me / Пацанки 8

Тётя участницы седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлии Михайловой подтвердила её смерть. Об этом сообщил телеграм-канал проекта.

В переписке с менеджером канала родственница погибшей на вопрос о том, всё ли у Юлии хорошо, дала отрицательный ответ. После этого она подтвердила информацию о том, что девушка погибла, которая появилась утром.

Известная певица и актриса Лизета Николау умерла после падения с лестницы в кафе

Известная певица и актриса Лизета Николау умерла после падения с лестницы в кафе

Напомним, участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова погибла в результате падения с 22-го этажа жилого дома. Трагедия случилась вечером 19 августа на улице Чкалова. Девушка часто говорила, что любит высоту, а в соцсетях делилась фото с экстремальными прыжками.

Юрий Лысенко
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