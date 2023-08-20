Тётя подтвердила гибель звезды шоу "Пацанки"
Тётя участницы шоу "Пацанки" Юлии Михайловой подтвердила её гибель в Рязани
Участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова. Обложка © t.me / Пацанки 8
Тётя участницы седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлии Михайловой подтвердила её смерть. Об этом сообщил телеграм-канал проекта.
В переписке с менеджером канала родственница погибшей на вопрос о том, всё ли у Юлии хорошо, дала отрицательный ответ. После этого она подтвердила информацию о том, что девушка погибла, которая появилась утром.
Напомним, участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова погибла в результате падения с 22-го этажа жилого дома. Трагедия случилась вечером 19 августа на улице Чкалова. Девушка часто говорила, что любит высоту, а в соцсетях делилась фото с экстремальными прыжками.