Звезда "Пацанок" разбилась насмерть при падении с 22-го этажа
Участница шоу "Пацанки" Юлия Михайлова найдена мёртвой под окнами дома в Рязани
В Рязани погибла участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова в результате падения с 22-го этажа жилого дома. Об этом пишет местный портал YA62.ru со ссылкой на свой источник.
Юлия Михайлова найдена мёртвой в Рязани. Фото © YA62.ru
Всё произошло на улице Чкалова накануне вечером. Очевидец рассказал, что услышал непривычный шум за окном, а когда выглянул, то обнаружил внизу тело 25-летней девушки. Михайлова умерла до приезда скорой помощи. В причинах трагедии предстоит разобраться силовикам.
"Я услышал сильный хлопок, и на какой-то машине сработала сигнализация. Я выглянул в окно и увидел тело, лежащее на земле", — поделился очевидец.
Ранее Лайф рассказывал, что в Челябинске 16-летняя школьница спасла выпавшую из окна дома двухлетнюю девочку. Девушка вовремя подставила руки и смягчила своим телом удар от падения малышки.