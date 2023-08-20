Звезда "Пацанок" разбилась насмерть при падении с 22-го этажа

В Рязани погибла участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова в результате падения с 22-го этажа жилого дома. Об этом пишет местный портал YA62.ru со ссылкой на свой источник.

Юлия Михайлова найдена мёртвой в Рязани. Фото © YA62.ru

Всё произошло на улице Чкалова накануне вечером. Очевидец рассказал, что услышал непривычный шум за окном, а когда выглянул, то обнаружил внизу тело 25-летней девушки. Михайлова умерла до приезда скорой помощи. В причинах трагедии предстоит разобраться силовикам.

"Я услышал сильный хлопок, и на какой-то машине сработала сигнализация. Я выглянул в окно и увидел тело, лежащее на земле", — поделился очевидец.