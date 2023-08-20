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20 августа, 09:31
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Звезда "Пацанок" разбилась насмерть при падении с 22-го этажа

Участница шоу "Пацанки" Юлия Михайлова найдена мёртвой под окнами дома в Рязани

<p>Юлия Михайлова. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-199348153_81568?z=photo-199348153_457244176/e276c7b56b9a052dfb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пацанки </a>| <a href="https://vk.com/wall-199348153_81568?z=photo-199348153_457244176/e276c7b56b9a052dfb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">7 сезон</a></p>

Юлия Михайлова. Фото © VK / Пацанки | 7 сезон

В Рязани погибла участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова в результате падения с 22-го этажа жилого дома. Об этом пишет местный портал YA62.ru со ссылкой на свой источник.

Юлия Михайлова найдена мёртвой в Рязани. Фото © YA62.ru

Юлия Михайлова найдена мёртвой в Рязани. Фото © YA62.ru

Всё произошло на улице Чкалова накануне вечером. Очевидец рассказал, что услышал непривычный шум за окном, а когда выглянул, то обнаружил внизу тело 25-летней девушки. Михайлова умерла до приезда скорой помощи. В причинах трагедии предстоит разобраться силовикам.

"Я услышал сильный хлопок, и на какой-то машине сработала сигнализация. Я выглянул в окно и увидел тело, лежащее на земле", — поделился очевидец.

"Я уже в раю": В Петербурге при странных обстоятельствах погибла восьмилетняя девочка

"Я уже в раю": В Петербурге при странных обстоятельствах погибла восьмилетняя девочка

Ранее Лайф рассказывал, что в Челябинске 16-летняя школьница спасла выпавшую из окна дома двухлетнюю девочку. Девушка вовремя подставила руки и смягчила своим телом удар от падения малышки.

Татьяна Миссуми
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