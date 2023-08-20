Звезда "Пацанок" перед смертью мечтала начать жизнь с чистого листа

Погибшая участница 7-го сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова хотела начать жизнь с чистого листа и специально для этого переехала в Рязань. Об этом она рассказывала своим подписчикам.

Погибшая участница шоу "Пацанки" Юлия Михайлова поделилась кадрами переезда в Рязань. Видео © t.me / Yuiliya.mihailova

"Всем привет! Расскажу немного о своей жизни. Три месяца жила в Малоярославце, сейчас переезжаю. Нахожусь в дороге", — написала она в своём телеграм-канале 5 июля.

Юлия призналась, что в Малоярославце встретила много хороших людей, пережила самый сложный период жизни и встала на ноги, однако теперь хочет поменять город. При этом раскрывать, куда именно решила направиться, не стала.

"Сейчас еду в город населением более 500к. Не хочу говорить, куда еду. Но знаю, что всё сложится в мою пользу. Так можно сказать: с чистого листа'', — тогда писала девушка.