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21 августа, 17:26
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Бутылка и подвал: Звезда "Пацанок" попала на камеры за 1,5 часа до гибели

Опубликовано видео с участницей "Пацанок" Михайловой за 1,5 часа до гибели

<p>Погибшая участница шоу "Пацанки" Юлия Михайлова. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/yuiliyamihailova/198" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yuiliya.mihailova</a></p>

Погибшая участница шоу "Пацанки" Юлия Михайлова. Обложка © T.me / Yuiliya.mihailova

Опубликовано видео со звездой седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлией Михайловой, которое было снято за полтора часа до её гибели. На записи видно, как девушка с бутылкой выпивки спускается по лестнице. Видео опубликовано в телеграм-канале "ПАЦАНКИ 8 | СЛИВЫ".

Юлия Михайлова спускается по лестнице с бутылкой алкоголя в руках. Видео © T.me / "ПАЦАНКИ 8 | СЛИВЫ"

На запись Михайлова подшофе попала по пути на встречу со своей знакомой. Со слов последней, погибшая поделилась с ней горем из-за разбитого сердца.

Участницу шоу "Пацанки" Михайлову в день гибели могла избить неизвестная девушка

Участницу шоу "Пацанки" Михайлову в день гибели могла избить неизвестная девушка

Напомним, участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова выпала с 22-го этажа жилого дома в Рязани. Девушка раньше часто говорила, что любит высоту, и делилась фотографиями с экстремальными прыжками. Незадолго до смерти она рассказывала, что хотела начать жизнь с чистого листа. Победительница седьмого сезона "Пацанок" Кира Медведева считает несчастным случаем страшную смерть участницы, которую некогда изгнали с шоу за враньё.

Юрий Лысенко
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