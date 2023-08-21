Бутылка и подвал: Звезда "Пацанок" попала на камеры за 1,5 часа до гибели

Опубликовано видео со звездой седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлией Михайловой, которое было снято за полтора часа до её гибели. На записи видно, как девушка с бутылкой выпивки спускается по лестнице. Видео опубликовано в телеграм-канале "ПАЦАНКИ 8 | СЛИВЫ".