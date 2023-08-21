Бутылка и подвал: Звезда "Пацанок" попала на камеры за 1,5 часа до гибели
Опубликовано видео с участницей "Пацанок" Михайловой за 1,5 часа до гибели
Погибшая участница шоу "Пацанки" Юлия Михайлова. Обложка © T.me / Yuiliya.mihailova
Опубликовано видео со звездой седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлией Михайловой, которое было снято за полтора часа до её гибели. На записи видно, как девушка с бутылкой выпивки спускается по лестнице. Видео опубликовано в телеграм-канале "ПАЦАНКИ 8 | СЛИВЫ".
Юлия Михайлова спускается по лестнице с бутылкой алкоголя в руках. Видео © T.me / "ПАЦАНКИ 8 | СЛИВЫ"
На запись Михайлова подшофе попала по пути на встречу со своей знакомой. Со слов последней, погибшая поделилась с ней горем из-за разбитого сердца.
Напомним, участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова выпала с 22-го этажа жилого дома в Рязани. Девушка раньше часто говорила, что любит высоту, и делилась фотографиями с экстремальными прыжками. Незадолго до смерти она рассказывала, что хотела начать жизнь с чистого листа. Победительница седьмого сезона "Пацанок" Кира Медведева считает несчастным случаем страшную смерть участницы, которую некогда изгнали с шоу за враньё.