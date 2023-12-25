"Здоровья, счастья. Счастья, здоровья": Стали известны самые популярные пожелания россиян на Новый год

Чаще всего россияне желают друг другу на Новый год счастья и здоровья. Об этом свидетельствуют результаты исследования Pro-Vision Communications, которые публикует "Газета.ru".

Так, в более чем 16% сообщений пользователи соцсетей желали счастья, а 13% — здоровья. Ещё в 12% сообщений содержатся пожелания о мире, а следом за ним идёт добро. При этом реже всего россияне желали друг другу добиться спортивных успехов, а также найти отличных друзьей и испытать яркие впечатления. К слову, в сравнении с прошлым годом пожелания о мире выросли сразу на 6,8 п.п., а о добре и счастье — на 1,9 и 1,2 п.п. соответственно.

Примечательно, что чаще всего поздравлениями делятся пользователи из Перми и Пермского края (6,7% от общего числа сообщений). Чуть менее активными стали уроженцы Нижегородской области и Москвы (около 6%), а также россияне из Петербурга, Татарстана, Удмуртии, Алтайского края, Курганской, Самарской и Новосибирской областей.