Почему опасно давать себе обещания в Новый год, объяснила психолог Психолог Гарбажа: Новогодние обещания не сбываются из-за отсутствия конкретики 25 декабря, 09:10 Новогодние обещания не сбываются из-за отсутствия конкретики. Обложка © Unsplash

Наверняка вы хотя бы раз давали себе новогодние обещания. Правда, как правило, все они благополучно забываются к концу праздничных выходных. А всё потому, что это неэффективно. Чем заменить традицию обещаний, Лайфу рассказала психолог Марина Гарбажа.

Во-первых, если вы действительно чего-то хотите, то вам не нужно ждать новогодней ночи. Когда загораешься идеей и понимаешь её ценность для себя, то приступаешь к работе над ней сразу. Фактически если вы всё время ждёте удобного момента или подходящего дня, чтобы начать претворять свою цель в жизнь, то, скорее всего, вы ещё не осознали важность этой вещи для вас. Марина Гарбажа Психолог

Во-вторых, большинство новогодних обещаний не сбываются просто потому, что в них нет конкретики, говорит собеседница Лайфа. К примеру, вместо "В новом году хочу больше наслаждаться жизнью" лучше обозначить цель так: "В новом году я буду посвящать больше времени себе и тем делам, которые делают меня счастливым". Главное, чтобы любая ваша цель отвечала на вопросы "Что вы получите в результате?" и "Зачем вам этот результат?".

В-третьих, новогодняя ночь — это про большое количество приятных эмоций. Будучи в хорошем настроении, мы можем дать себе очень много обещаний, которые окажутся несбыточными, потому что времени и условий для того, чтобы всё взвесить, просто не было. Ваши цели на самом деле могут оказаться совсем чужими, потому что вы поставите их в моменте и под влиянием общего настроя, предупреждает Гарбажа.

Так что же нужно сделать, чтобы спланировать свой следующий год и выполнить цели? Для начала подведите итоги прошедшего года: в какой точке вы находитесь сейчас и чего достигли, чего вам не хватает, что можно было бы улучшить. Научитесь отпускать. Перестаньте корить себя за ошибки, выбирать позицию жертвы и надеяться, что люди рядом поменяются. Исправьте то, что можете, и сосредоточьтесь на том, что для вас действительно дорого. Последним этапом возьмитесь за грамотное планирование. Например, вы выделили три глобальные цели на год. Теперь разбейте их на конкретные шаги и определите время, за которое их нужно будет закрыть.

С понедельника, после отпуска, на Новый год — очень часто человек себя настраивает на то, что каким-то мифическим образом его жизнь изменится с приходом, например, следующего месяца. Всё это — синдром отложенной жизни. Почему не стоит слишком сильно ждать Нового года, читайте в материале Лайфа.

Авторы Андрей Горяничев