Психолог дал совет, как помягче сообщить родным, что не приедешь на Новый год

В канун Нового года одни стремятся провести время дома с близкими, а другие, напротив, хотят избежать встреч с пожилыми родственниками, чтобы не слушать традиционное "когда будут внуки". Как сообщить родным, что вы не приедете на празднование, и при этом не обидеть их — Лайфу рассказал клинический психолог Станислав Самбурский. Прежде всего он призвал не врать близким, но и говорить правду осторожно.

Не придумывайте нелепых отговорок, а объясните реальные причины. Пожилые люди обладают жизненным опытом и интуицией, и они могут почувствовать, если вы их обманываете. Скажите родным правду, но делайте это тактично и уважительно, постараясь не обижать их чувства Станислав Самбурский клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор Дзен-канала "Экологичный психолог"

Кроме того, эксперт советует напомнить родным о своей любви, показав, что вы от них не отказываетесь. Специалист посоветовал предложить близким варианты, когда и как можно встретиться.

"Например, вы приедете до или после Нового года или пригласите их к себе, а может, устроите видеозвонок в праздничный вечер. Главное, чтобы они почувствовали, что вы думаете о них и хотите поддерживать связь", — пояснил Самбурский.

Возможно, родственники всё же обидятся, если вы откажетесь приезжать на Новый год. И в этот момент с ними не надо спорить — лучше просто выслушать и понять их точку зрения.

"В большие праздники одиночество чувствуется особенно остро и родные могут чувствовать себя ненужными, часто им нужно всего лишь внимание и сочувствие. Не вступайте в споры или конфликты, а просто скажите, что вы понимаете их чувства, но просите их понять и уважать ваш выбор", — сказал психолог.

Он призвал не обвинять себя, так как решение не приезжать к родственникам на Новый год не делает вас неблагодарным отпрыском: вы не обязаны жертвовать счастьем и удовольствием ради удовлетворения ожиданий других. Собеседник Лайфа посоветовал не жалеть о своём решении, а принять его как часть личностного роста.

"Праздник — это не обязанность, а возможность поделиться любовью, теплом и радостью с теми, кто вам дорог. И вы можете это сделать в любое время и в любом месте, если вы действительно этого хотите", — заключил Самбурский.