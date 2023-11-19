Ясновидящая объяснила, почему простое пожелание удачи является страшным грехом

В новогодние праздники люди, как обычно, будут желать друг другу удачи, однако это, предупредила ясновидящая Инна Мишина, грех. По её словам, Удача, или Молох, является богом счастья древних язычников, римлян, шумеров и карфагенян. Причём он был небывало жестоким и требовал для себя кровавых жертв.

"Ему приносили кровавые жертвы, чаще всего грудных младенцев. Молох был чрезвычайно жестоким богом, и многие римляне верили, что без кровавых жертв можно было даже не рассчитывать на везение", — пояснила Мишина в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Кроме того, сама идея удачи противоречит православию, ведь для христиан вся жизнь предусмотрена волей Бога и его помыслом. Именно поэтому пожелания благополучия и помощи Божией встретят у верующего больший ответ.

Кстати, ведь неспроста не желают удачи докторам перед операцией, актёрам перед выходом на сцену и студентам перед экзаменом. Так что лучше сказать "с Богом!", чтобы дело точно закончилось хорошо.