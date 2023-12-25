Раскрыты 4 модные вещи "жены русского бандита" 90-х, за которыми охотятся иностранки Стилист Червова сообщила, что иностранки перенимают моду русской элиты 90-х Иностранки перенимают стиль русской элиты 90-х. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Российская мода неожиданно вызвала неподдельный интерес у зарубежных модниц. Особенной популярностью у них пользуются вещи в стилистике русской элиты 90-х годов. Об этом Лайфу рассказала стилист Лена Червова.

Последние месяцы мир моды заполнился трендами, связанными со стилем богатых русских женщин в девяностые и нулевые. В таких образах устраивают фотосессии, снимают видео и ходят на свидания Лена Червова стилист

На первом месте в рейтинге меховые шубы. Иностранцы предпочитают изделия из натурального меха. Это как раз и пересекается с трендом на дорогостоящие длинные меховые шубы с воротником, которые носила элита в СССР и в России 90-х годов. По словам эксперта, смотрится такая вещь очень красиво — её можно носить и в повседневных образах, например с джинсами и свитшотами, или надевать с платьем, отправляясь на вечеринку.

Меховые шубы в тренде у иностранок. Фото © ТАСС / Игорь Сабадаш

Второе место у меховых шапок. При этом на пике моды подчёркнуто большие головные уборы. Этот аксессуар может сочетаться как с шубой, так и с пальто или пуховиком. Такая шапка как отдельный аксессуар привлекает к себе много внимания, уверена стилист. Её можно попробовать обыграть даже в помещении, не снимая.

Вновь вернулась мода на меховые шапки. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

На третьем месте массивные украшения. Речь идёт о крупных серьгах, кольцах и подвесках в золотом и серебряном цвете в винтажном стиле. Именно такие аксессуары ассоциируются сегодня с модой девяностых, главное — правильно подобрать под них одежду, чтобы не перегрузить образ.

Заграничные модницы стали носить массивные украшения, как в СССР. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарев

Четвёртую строчку в рейтинге атрибутов из образа "жены русского бандита" 90-х занимает меховая шапка-ушанка. Такой головной убор стал интересным трендом, добавляя в женский образ нотки иронии. Именно в таких шапках появляются модели из тех самых фотосессий в стиле Slavic Bimbo на фоне Красной площади с верёвкой бубликов и красной икрой в руках.

Иностранки полюбили шубы и шапки, как в СССР. Фото © ТАСС / Юрий Венделин

Ранее Лайф назвал пять модных трендов Нового года. Наряды с пайетками или крупными бантами станут удачным выбором для праздника. Не ошибкой будет составить образ и на основе корсетного платья с босоножками, украшенными перьями.