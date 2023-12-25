Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Путин поднял флаг на фрегате с "Калибрами" в Петербурге и спустил на воду два корабля

Протестующие студенты заблокировали одну из улиц в центре Белграда

Песков: Россия видит попытки Запада спровоцировать беспорядки в Белграде

Путин переговорит тет-а-тет с вылетевшим в Петербург Пашиняном

Маткапитал теперь будут выплачивать только на детей с гражданством России по рождению

Даванков подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

Милей сменил бензопилу на биту для коммунистов и поздравил аргентинцев с Рождеством

Пожар из-за гирлянды в Омске унёс жизни годовалых мальчиков-близнецов и бабушки

Набиуллина – о звании "разрушитель года": Есть искушение думать, что нам море по колено

Бразилии грозит отстранение от международных футбольных турниров

Slavic Bimbo: Раскрыты 4 модные вещи "жены русского бандита" 90-х, за которыми охотятся иностранки

Стилист Червова сообщила, что иностранки перенимают моду русской элиты 90-х

25 декабря, 13:33
Иностранки перенимают стиль русской элиты 90-х. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Иностранки перенимают стиль русской элиты 90-х. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Российская мода неожиданно вызвала неподдельный интерес у зарубежных модниц. Особенной популярностью у них пользуются вещи в стилистике русской элиты 90-х годов. Об этом Лайфу рассказала стилист Лена Червова.

Последние месяцы мир моды заполнился трендами, связанными со стилем богатых русских женщин в девяностые и нулевые. В таких образах устраивают фотосессии, снимают видео и ходят на свидания

Лена Червова

стилист

Последние месяцы мир моды заполнился трендами, связанными со стилем богатых русских женщин в девяностые и нулевые. В таких образах устраивают фотосессии, снимают видео и ходят на свидания
Последние месяцы мир моды заполнился трендами, связанными со стилем богатых русских женщин в девяностые и нулевые. В таких образах устраивают фотосессии, снимают видео и ходят на свидания

На первом месте в рейтинге меховые шубы. Иностранцы предпочитают изделия из натурального меха. Это как раз и пересекается с трендом на дорогостоящие длинные меховые шубы с воротником, которые носила элита в СССР и в России 90-х годов. По словам эксперта, смотрится такая вещь очень красиво — её можно носить и в повседневных образах, например с джинсами и свитшотами, или надевать с платьем, отправляясь на вечеринку.

Меховые шубы в тренде у иностранок. Фото © ТАСС / Игорь Сабадаш

Меховые шубы в тренде у иностранок. Фото © ТАСС / Игорь Сабадаш

Второе место у меховых шапок. При этом на пике моды подчёркнуто большие головные уборы. Этот аксессуар может сочетаться как с шубой, так и с пальто или пуховиком. Такая шапка как отдельный аксессуар привлекает к себе много внимания, уверена стилист. Её можно попробовать обыграть даже в помещении, не снимая.

Вновь вернулась мода на меховые шапки. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Вновь вернулась мода на меховые шапки. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

На третьем месте массивные украшения. Речь идёт о крупных серьгах, кольцах и подвесках в золотом и серебряном цвете в винтажном стиле. Именно такие аксессуары ассоциируются сегодня с модой девяностых, главное — правильно подобрать под них одежду, чтобы не перегрузить образ.

Заграничные модницы стали носить массивные украшения, как в СССР. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарев

Заграничные модницы стали носить массивные украшения, как в СССР. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарев

Четвёртую строчку в рейтинге атрибутов из образа "жены русского бандита" 90-х занимает меховая шапка-ушанка. Такой головной убор стал интересным трендом, добавляя в женский образ нотки иронии. Именно в таких шапках появляются модели из тех самых фотосессий в стиле Slavic Bimbo на фоне Красной площади с верёвкой бубликов и красной икрой в руках.

Иностранки полюбили шубы и шапки, как в СССР. Фото © ТАСС / Юрий Венделин

Иностранки полюбили шубы и шапки, как в СССР. Фото © ТАСС / Юрий Венделин

В Госдуме призвали не наказывать россиян за фотосессии с икрой на Красной площади
В Госдуме призвали не наказывать россиян за фотосессии с икрой на Красной площади

Ранее Лайф назвал пять модных трендов Нового года. Наряды с пайетками или крупными бантами станут удачным выбором для праздника. Не ошибкой будет составить образ и на основе корсетного платья с босоножками, украшенными перьями.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!