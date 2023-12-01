В Госдуме призвали не наказывать россиян за фотосессии с икрой на Красной площади

Депутат Госдумы Артём Метелёв выразил поддержку в отношении девушек, задержанных за фотосессии с бутербродами с красной икрой на Красной площади в Москве. Он заявил, что полиции следует заниматься настоящими нарушениями общественного порядка.

Блогерша устроила фотосессию с шубой и икрой в стиле Russian girl в Москве. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / naumann_gulina

"Считаю, что у полиции и так должно хватать хлопот. Своё внимание лучше направить на нарушение общественного порядка, а не на случайных прохожих, которые, очевидно, таким перформансом пытаются сказать всему миру: в России всё в порядке, не дождётесь", — приводит слова депутата "Газета.ru".