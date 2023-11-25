Пайетки в топе: Названо пять модных трендов Нового года

Наряды с пайетками или крупными бантами станут удачным выбором для празднования приближающегося Нового года. Не ошибкой будет составить образ и на основе корсетного платья с босоножками, украшенными перьями. Такими советами поделилась стилист Лена Червова.

"Вы можете надеть платье, которое полностью выполнено из пайеток, или брюки с ними. Сочетайте пайетки с атласом, сатиновыми материалами или, если у вас более неформальная вечеринка, можно надеть брюки с пайетками с оверсайз-футболкой. Добавьте акцентных украшений", — призвала эксперт в области моды.

Если же выбор пал на банты, их можно разместить на талии или на голове. Ещё хорошим вариантом станет брючный костюм. С помощью него можно передать разное настроение. Например, с лодочками образ получится женственным, а вот грубые ботинки отразят его дерзость.

"Универсальный вариант для встречи Нового года — платья-комбинации. Их можно надевать самостоятельно или добавить к ним жакет-оверсайз, якобы снятый с мужчины, или уютный кардиган", — поделилась Червова с "Газетой.ru".