Главные тренды этой зимы, или как одеваться, чтобы выглядеть по последнему писку моды Казалось бы, выглядеть красиво зимой в России просто невозможно — шапки, шарфы, пуховики... Но специалисты уверяют, что даже в -30 можно одеться так, чтобы все рты пооткрывали! Делимся секретами! 21 ноября, 15:30 Главные модные тренды зимы 2023-2024 — в материале Life.ru. Фото © Shutterstock

Зима — время, когда каждый хочет выглядеть модно и стильно. Чтобы создать идеальный образ, важно знать главные тренды сезона. Мы собрали для вас самые актуальные идеи.

Верхняя одежда на эту зиму

Тренды зимы 2023/2024. Фото © Freepik / lookstudio

В этом сезоне особенно актуальны куртки и пуховики прямого кроя. Избегайте моделей с активным декором и стёганых вариантов. Если вы предпочитаете пальто, выбирайте прямые модели свободной длины миди или макси. Они универсальны и подходят для разных стилей: от спортивного до делового. Шубы из экомеха или дублёнки-авиаторы — также актуальные варианты. Они никогда не выйдут из моды и легко сочетаются с разными образами.

Свитеры и кардиганы на зиму 2023/2024

Модные тренды этого сезона. Фото © Shutterstock

В этом сезоне в моде свитеры с имитацией рванины. Помните, что выбор выреза должен зависеть от формы вашего лица. Кардиганы из тонкого трикотажа тоже вошли в тренд — выглядят стильно и непринуждённо. Рекомендуется выбирать свободные и объёмные фасоны, которые можно комбинировать с рубашками, футболками и топами.

Какие платья и юбки носить этой зимой

Как одеваться модно этой зимой. Фото © Shutterstock

Трикотажное платье прямого кроя — идеальный выбор на осень и зиму. Оно универсально и подходит для повседневных образов. Комбинированные платья и атласные юбки также стали неотъемлемой частью современного базового гардероба. Макси-платья в моде в этом сезоне, но если вы ищете вариант на долгие годы, рассмотрите длину миди. Джинсовая юбка миди с разрезом спереди будет актуальна как в этом сезоне, так и в любом другом.

Трикотажные костюмы на зиму

Главные тренды этой зимы. Фото © Shutterstock

Мягкие трикотажные костюмы — это идеальное сочетание стиля и комфорта. В таком костюме вы будете чувствовать себя уютно, как дома, и при этом будете выглядеть стильно. Но важно упомянуть, что костюмы с зауженными джоггерами выходят из моды, так что сейчас лучше выбирать более свободные и прямые модели.

Какие джинсы и брюки сейчас в моде

Зимний гардероб: модные идеи для создания стильного образа. Фото © Shutterstock

Обратите внимание на широкие брюки с защипами и брюки прямого кроя. Когда речь идёт о джинсах, классические джинсы прямого кроя с высокой посадкой всегда актуальны. В этом сезоне особенно популярны брюки с эффектом металлик. Вы также можете разнообразить свой гардероб кожаными брюками, которые станут вашими любимыми во время ветреной и дождливой погоды.

Тренды зимы на обувь

Модные тренды сезона: как создать свой стильный образ на зиму. Фото © Shutterstock

Если вы ищете комфортную пару, которая будет легко сочетаться с любым нарядом, обратите внимание на классические лоферы. Они подходят как для повседневных, так и для деловых образов. Если вы следите за модными тенденциями, то в этом сезоне самым стильным выбором являются туфли с ремешками. Высокие сапоги идеально подходят для любительниц юбок и платьев. Если хочется чего-то такого — выбирайте сапоги с широким голенищем и плоской подошвой. Ботинки на грубой подошве стали неотъемлемой частью гардероба, они отлично сочетаются с лёгкими романтичными платьями, джинсами и деловыми нарядами.

Следуя главным модным трендам этой зимы, вы сможете создать стильные и актуальные образы. Брюки оттенка металлик, кожаные брюки, классические лоферы, туфли с ремешками, высокие сапоги и ботинки на грубой подошве — всё это элементы, которые помогут вам выглядеть модно и элегантно. Своим экспертным мнением поделилась имиджмейкер, стилист-визажист Евгения Ишик с изданием "Вечерняя Москва". Но помните, что мода — это лишь рекомендации, а ваш собственный стиль и комфорт всегда должны быть на первом месте.

Авторы Сергей Трофимов