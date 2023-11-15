Дизайнер назвал 5 предметов зимнего гардероба, которые никогда не выйдут из моды

Модные тренды меняются каждый сезон, но есть те жемчужины, которые остаются актуальными всегда. Рассказываем о пяти вечно стильных вещах, которые обязательно должны быть в вашем зимнем гардеробе. Сохраняйте, чтобы не забыть.

1. Пальто прямого кроя

5 зимних вещей, которые никогда не выйдут из моды. Фото © Shutterstock

Один из самых важных предметов гардероба каждой модницы — пальто прямого кроя. Это универсальная вещь, которая отлично сочетается почти со всем: свитерами, джинсами и толстовками. Дизайнер Наз Маер рекомендует выбирать спокойные нейтральные оттенки — вроде бежевого, горчичного, светло-розового или тёмно-синего. Такое пальто будет стильным и аккуратным — идеально для создания всевозможных образов.

2. Ботинки на грубой подошве

5 модных предметов для зимнего гардероба, которые всегда актуальны. Фото © Freepik / senivpetro

Ещё одним модным трендом зимнего сезона являются ботинки на грубой подошве. Эта обувь не только стильная, но и удобная. Она хорошо сочетается с любой верхней одеждой — отличная инвестиция для гардероба. Но тут есть свои особенности. Важно выбирать модели с вытянутым овальным мысом, а цвет — чёрный матовый. Такие ботинки будут выглядеть современно и в 2023 году, и спустя пять лет, подчёркивая ваш стиль и вкус.

3. Классический джемпер

Сэкономьте на шопинге: 5 вечно стильных зимних вещей. Фото © Freepik / lookstudio

Сейчас везде оверсайз, но, предупреждает дизайнер, лучше не заигрываться с трендом, ведь он всё равно рано или поздно канет в Лету. Вместо этого лучше купить себе классический джемпер из кашемира или шерсти: он будет всегда в тренде. Такой предмет гардероба отлично сочетается и с джинсами на высокой посадке, и с твидовыми юбками, и с брюками — не прогадаете: "С такой вещью можно легко создать и многослойный образ, если надеть под неё тонкую рубашку с воротником", — говорит модельер Наз Маер.

4. Шапка бини

Неотъемлемые элементы гардероба: 5 модных вещей для стильного зимнего образа. Фото © Shutterstock

Шапка бини — один из самых универсальных аксессуаров, который всегда будет в моде. Она отлично сочетается с пальто, пуховиком и дублёнкой, создавая модный и тёплый образ. Рекомендуется выбирать гладкую вязку и избегать загнутых "носков": это уже не модно. Также, предупреждает Маер, ни в коем случае нельзя покупать шапки бини с рисунками, стразами и всем подобным: так вы только удешевите свой образ.

5. Прямой пуховик

5 стильных предметов для вашего зимнего гардероба. Фото © Freepik / marymarkevich

Прямой пуховик идеально подходит для создания модных и стильных образов. Но тут внимание нужно обратить на длину. Берём модели только до середины бедра или до нижней части икры. Также они не должны быть слишком объёмными и декорированными. Что касается цвета, тут предпочтение отдаём синему или чёрному: они всегда будут в тренде. Такой пуховик можно сочетать с разной обувью, такой как ботинки, сапоги и утеплённые кроссовки.