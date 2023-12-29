Психолог рассказала, как одиноким людям счастливо встретить Новый год

Одиночество — не повод отказываться от празднования Нового года. Есть несколько способов счастливо встретить праздник, о которых порталу "Страсти" рассказала психолог Юлия Судакова-Зотова.

В первую очередь нужно составить план новогодних праздников. В нём должны быть учтены те занятия, которые приносят вам радость. Это может быть чтение, прослушивание музыки или занятие творческим хобби. Также заранее можно запланировать прогулки, спортивные развлечения, походы в театр и кино, так как это поможет наполнить смыслом вечера и увлечься чем-то приятным.

Также не стоит забывать о развитых современных технологиях, которые позволяют виртуально связаться с близкими. Благодаря видеозвонку будет ощущение присутствия родных рядом.

Для создания праздничного настроения нелишне украсить пространство. В том числе не забыть приготовить вкусную праздничную еду и наслаждаться уютом и атмосферой.

Многие чувствуют себя по-особенному, помогая другим. Это повод заняться волонтёрской деятельностью: помогать детям сиротам или пожилым людям. Благо, сейчас много благотворительных фондов, открытых к сотрудничеству.

Если одиночество трудно переносить, нужно не бояться обращаться к психологу. Профессионал в этом деле поможет справиться с негативными чувствами и вернуть вкус к жизни.

"Запомните, что забота о себе важна в любое время года. Новогодние праздники могут быть особенно сложными, но с правильным подходом вы можете создать для себя положительный и запоминающийся опыт", — посоветовала Судакова-Зотова.