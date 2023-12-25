Как распознать у себя психологическое похмелье 1 января и оказать "первую помощь": Советы сексолога

После любого важного праздника может наступить психологическое похмелье, и 1 января не исключение. Это явление никак не связано с употреблением алкоголя, зато имеет схожие симптомы: грусть, тоска, ощущение разочарования, одиночества и пустоты внутри, желание, чтобы это состояние поскорее прошло. О том, как бороться с такой апатией, рассказала психолог-сексолог Екатерина Иванова.

"Сожгу бумажку, опущу пепел в бокал, выпью его под бой курантов! И всё-всё сбудется! Но наступает 1 января. А ничего не изменилось", — описала она типичную для психологического похмелья картину в беседе с РИА "ФедералПресс".

Причины такого состояния своими корнями уходят в нежелание брать ответственность за качество собственной жизни и собственноручно её менять, объяснила она. Одно из свойств праздников: обострять чувства и ощущения. Так и в случае с Новым годом: человек может внезапно по-новому, как бы со стороны, взглянуть на то, как он живёт и какие люди его окружают, и резко осознать, что всё это его не радует и сам он не очень-то и нужен этим людям, да и они ему тоже.

"Там, где озарение, там есть приобретение: я больше так не хочу и надо что-то менять. Но есть и потеря: я так много потратил на это времени, сил, себя и так далее. Потерю придётся отгоревать", — предупредила психолог.

Она назвала главный способ справиться с депрессией после Нового года — верить в чудеса и желательно чаще, чем раз в году.