Синдром "праздничного сердца": Врачи назвали смертельные для здоровья угрозы в зимние праздники

Зимние праздники могут нести угрозу для здоровья людей. С каждым годом растёт количество травм, полученных на новогодних мероприятиях. О самых распространённых угрозах праздников и о том, как их избежать, рассказали медики в беседе с kp.ru.

1. Ожоги и травмы от петард и бенгальских огней. Терапевт Алексей Водовозов советует при тепловом ожоге обязательно охладить пострадавшее место с помощью простой воды. Если обожгло лицо, нужно приложить холодный компресс.

2. Ушибы и переломы. В этом случае нужно вызвать скорую или самостоятельно добраться до травмпункта. Медики рекомендуют не двигать пострадавшей конечностью. Для того чтобы уменьшить отёк и ослабить боль, нужно приложить снег или лёд, завёрнутый в ткань. Если человек находится в помещении, лучше сделать холодный компресс, а при сильной боли можно принять парацетамол или ибупрофен.

3. Синдром "праздничного сердца" — состояние, при котором после бурных вечеринок беспокоят сердечные приступы. Как пояснил кардиолог Филипп Копылов, на фоне высокой алкогольной интоксикации или во время похмелья происходят сбои сердечного ритма. Серьёзные нарушения ритма могут привести к инфаркту и летальному исходу, предупредил врач.

4. Обморожение. Обмороженные места нужно согревать в 40-градусной воде и держать их там до восстановления чувствительности. Для улучшения кровообращения необходимо пошевелить пальцами, а для прогрева лица и ушей рекомендуется делать тёплые компрессы или использовать грелку.

5. Алкогольное отравление. Россиянам рекомендуют много не пить в Новый год, а ограничить себя двумя бокалами шампанского либо несколькими рюмками крепких спиртных напитков. Медики советуют при алкогольном отравлении положить пострадавшего, повернуть его голову в сторону, чтобы он не захлебнулся рвотой. До приезда скорой нужно поить пациента тёплой водой без газа.