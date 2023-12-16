Важно уметь остановиться: Россиянам дали советы, как не сойти с ума в предновогодней суматохе

Тем, кто хочет успеть всё сделать до Нового года, лучше заранее побеспокоиться о подарках. Для этого стоит спросить о том, кто какие презенты хочет, пусть это и убавит волшебства, рассказал психиатр Владимир Шкурко.

Он посоветовал разделить подготовку между всеми участниками торжества на несколько дней. Вероятно, стоит заказать еду в ресторане или провести праздник там. Кроме того, можно задуматься о клининге. Избавиться от неподъёмных задач поможет список дел, который даст возможность реально оценить ситуацию. В то же время он будет служить неким напоминанием, дабы ничего не забыть. А чтобы совсем не сойти с ума в предновогодней гонке — нужно вовремя остановиться, уверен психотерапевт медицинского центра "Парацельс".

"Даже если вы думаете, что ничего не успеете сделать, попробуйте посмотреть с другой стороны на всё это. Расставьте приоритеты, наверняка есть дела, которые можно оставить на январь", — считает Шкурко, слова которого приводит "Газета.ru".

В ходе подготовки надо стараться больше делегировать, а второстепенные вопросы оставить на потом, сконцентрировавшись на основных. Также важным будет поднять себе настроение и избавиться от стресса, который способен закрыть собой всю радость торжества.

"Большой ошибкой является мнение, что позволить себе отдохнуть, когда список дел не выполнен, — невозможно. Что-то вроде "гештальт закрыть". Современные возможности говорят об обратном. Уделите себе время: посетите салон красоты, сходите на сеанс расслабляющего массажа, займитесь спортом", — советует психиатр.

А если вы не нашли, где провести праздник, можно попробовать отметить его импровизированно. Например, отправиться в спонтанное путешествие или встретить бой курантов под мягким пледом. Специалист напомнил, что человек является самым ценным ресурсом, поэтому важно относиться к себе бережно и не давать новогодней суете истощить свои силы.

"Нас воспитывали по программе: чтобы получить подарок (отпуск, отдых), нужно усердно работать и как следует устать. Многие неосознанно доводят себя до состояния истощения многочасовой "нарезкой салатов", генеральной уборкой квартиры. Позвольте себе праздник, позвольте себе быть неидеальным, не стремитесь сделать всё на "пять", — заключил Шкурко.