Важно уметь остановиться: Россиянам дали советы, как не сойти с ума в предновогодней суматохе
Врач Шкурко посоветовал составить список дел на Новый год, чтобы не сойти с ума
Тем, кто хочет успеть всё сделать до Нового года, лучше заранее побеспокоиться о подарках. Для этого стоит спросить о том, кто какие презенты хочет, пусть это и убавит волшебства, рассказал психиатр Владимир Шкурко.
Он посоветовал разделить подготовку между всеми участниками торжества на несколько дней. Вероятно, стоит заказать еду в ресторане или провести праздник там. Кроме того, можно задуматься о клининге. Избавиться от неподъёмных задач поможет список дел, который даст возможность реально оценить ситуацию. В то же время он будет служить неким напоминанием, дабы ничего не забыть. А чтобы совсем не сойти с ума в предновогодней гонке — нужно вовремя остановиться, уверен психотерапевт медицинского центра "Парацельс".
"Даже если вы думаете, что ничего не успеете сделать, попробуйте посмотреть с другой стороны на всё это. Расставьте приоритеты, наверняка есть дела, которые можно оставить на январь", — считает Шкурко, слова которого приводит "Газета.ru".
В ходе подготовки надо стараться больше делегировать, а второстепенные вопросы оставить на потом, сконцентрировавшись на основных. Также важным будет поднять себе настроение и избавиться от стресса, который способен закрыть собой всю радость торжества.
"Большой ошибкой является мнение, что позволить себе отдохнуть, когда список дел не выполнен, — невозможно. Что-то вроде "гештальт закрыть". Современные возможности говорят об обратном. Уделите себе время: посетите салон красоты, сходите на сеанс расслабляющего массажа, займитесь спортом", — советует психиатр.
А если вы не нашли, где провести праздник, можно попробовать отметить его импровизированно. Например, отправиться в спонтанное путешествие или встретить бой курантов под мягким пледом. Специалист напомнил, что человек является самым ценным ресурсом, поэтому важно относиться к себе бережно и не давать новогодней суете истощить свои силы.
"Нас воспитывали по программе: чтобы получить подарок (отпуск, отдых), нужно усердно работать и как следует устать. Многие неосознанно доводят себя до состояния истощения многочасовой "нарезкой салатов", генеральной уборкой квартиры. Позвольте себе праздник, позвольте себе быть неидеальным, не стремитесь сделать всё на "пять", — заключил Шкурко.
Ранее Лайф писал, что не стоит начинать жить одним только ожиданием Нового года, других праздников или важных событий, надеясь, что после них жизнь обязательно изменится. По словам психолога, помнить о таких днях нормально, но обманывать себя — нет.
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