Психолог назвал причины грусти во время новогодних праздников и объяснил, что с этим делать

Люди могут почувствовать себя одинокими в новогодние праздники из-за того, что тщательно скрывали личные проблемы за рабочими проектами. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По словам специалиста, одиночество является главной проблемой плохого настроения на праздниках. Если у человека практически нет близких людей, он может уйти с головой в работу, чтобы избавиться от гнетущего чувства. Однако даже самые большие трудоголики уходят на каникулы и у них возникает вакуум, подчеркнул психолог. Эксперт призывает искать общение с теми людьми, которые могут поддержать, понять и принять.

"Одиночество — самая гнетущая, но не единственная причина, почему люди грустят в праздники. Существует несколько причин, по которым праздники могут вызывать негативные чувства. Праздники часто становятся поводом для самооценки и рефлексии, когда мы подводим итоги уходящего года. Сравнение себя с другими людьми, которые, кажется, живут лучше, выглядят более успешными и счастливыми, редко проходит без самоедства", — подчеркнул Самбурский в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, люди пытаются убедить себя в собственном провале и ничтожности. Эксперт призвал быть реалистичными и позитивными в своих ожиданиях, ценить достижения и возможности, а также признавать слабости и ошибки.

Кроме того, новогодние праздники могут напоминать людям об их потерях: финансовых, рабочих и личных. Психолог рекомендует не замыкаться и позволить себе пережить эти чувства. Вместе с тем иногда люди сами создают для себя эмоциональное давление, когда пытаются на праздниках всё успеть, указал Самбурский. Бесконечная череда предновогодних "обязаловок" зачастую утомляет, раздражает и нередко приводит к конфликтам. В этом случае психолог советует установить свои границы и научиться отказываться от того, что не интересует или не вписывается в бюджет.