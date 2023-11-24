Что такое новогодняя лихорадка, или Как сохранить праздничное настроение до 31 декабря Стоит ли украшать квартиру, выбирать подарки, смотреть тематические фильмы про Новый год заранее? Психолог Станислав Самбурский объясняет, что такое решение может стоить вам самого дорогого — праздничного настроения! 24 ноября, 07:00 Психолог Станислав Самбурский не советует заранее украшать квартиру, объедаться оливье и смотреть "Иронию судьбы" — перегорите! Фото © Shutterstock

Новогодние праздники — это время волшебства, радости и встреч с близкими. Они ассоциируются с праздничными украшениями, подарками, вкусной едой и весельем. Однако с наступлением декабря многие из нас сталкиваются с так называемой новогодней лихорадкой. Что же это такое и как сохранить праздничное настроение до 31 декабря?

Новогодняя лихорадка и её последствия

Как избежать усталости и разочарования в преддверии Нового года. Фото © Shutterstock

Новогодняя лихорадка — это состояние, когда начинается предновогоднее волнение и активная подготовка ко всему, что связано с Новым годом. Однако, если начать всё это слишком рано, можно столкнуться с некоторыми психологическими проблемами, отмечает психолог Станислав Самбурский.

1. Пищевой загул

Одной из характерных черт новогодней лихорадки является переедание. Как только появляются новогодние украшения, многие из нас отключают все ограничения по питанию и погружаются в настоящий пищевой загул. Частое переедание, употребление алкоголя и недостаток сна ослабляют защитные силы организма и делают его уязвимым для различных инфекций и заболеваний.

2. Утомление

Раннее празднование Нового года может привести к утомлению. Если начать готовиться к празднику слишком рано, то можно потерять интерес и энтузиазм к самому празднику. Обилие украшений, рекламы подарков, новогодние фильмы и песни могут начать раздражать.

Возникает ощущение, что вы обязаны участвовать во всех новогодних мероприятиях и традициях, даже если вам это не нравится и надоело. К празднику многие начинают чувствовать себя уставшими, разбитыми и раздражёнными по отношению к самому празднику Станислав Самбурский Психолог

3. Слишком высокие ожидания от праздника

Новогодняя лихорадка: как сохранить праздничное настроение до 31 декабря. Фото © Shutterstock

Если вы начнёте готовиться к Новому году заранее, то рискуете создать себе слишком высокие ожидания от самого праздника. Вы можете надеяться на то, что Новый год будет самым лучшим днём в вашей жизни, что вас ждёт гора самых желанных подарков, вы встретите свою любовь или исполните свою мечту. Однако реальность может оказаться не такой радужной, как вы себе представляли. Взрослая жизнь требует организации и участия в подготовке праздника. Люди, которые очень усердно вкладываются в это, часто оказываются разочарованными и несчастными после новогодней ночи.

4. Сноуглобинг

Сноуглобинг — это ситуация, когда вас используют, чтобы не проводить длинные новогодние праздники в одиночестве. Или вы начинаете бегать по потолку от мысли, что в этом году родители и друзья снова будут задавать вам вопросы о вашем семейном статусе. Страх этих упрёков может быть настолько сильным, что люди готовы завязывать отношения с любым человеком, лишь бы представить его или её на семейном ужине. Такие отношения, основанные на панике и страхе, часто рассыпаются после новогодних каникул.

Как справиться с новогодней лихорадкой

Праздничное настроение: как не упустить магию Нового года. Фото © Freepik / senivpetro

Не спешите с празднованием Нового года и не поддавайтесь общей истерии. Подождите до последней недели декабря, чтобы начать готовиться к празднику.

Установите разумные границы в питании и употреблении алкоголя. Помните, что здоровье и благополучие важнее, чем избыточная праздничная пища.

Управляйте временем и энергией. Разделите подготовку к празднику на несколько этапов, чтобы избежать усталости и перегрузки.

Установите реалистичные ожидания от праздника. Наслаждайтесь каждым моментом, независимо от того, насколько великим он может быть.

Не позволяйте другим диктовать вам свои ожидания и навязывать традиции. Выбирайте то, что действительно приносит вам радость и удовлетворение.

Предновогодняя лихорадка — это зачастую не радость, а головная боль. Давление рекламы, родителей, а также всеобщий ажиотаж, который возникает слишком задолго до праздника, мешает наслаждаться Новым годом и только портит его. Чтобы сохранить праздничное настроение до 31 декабря, не спешите с празднованием, установите разумные границы в питании и не стройте особо грандиозных планов заранее. Наслаждайтесь каждым моментом праздника и создайте свои собственные традиции, которые приносят настоящую радость и счастье.