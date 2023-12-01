Психолог предупредил россиян о главной опасности новогодних праздников

Перед новогодними праздниками части россиян грозит повышенная тревожность, а после — обострение ментальных недугов. Такими опасениями за месяц до торжества поделился психолог из Нижневартовска Олег Долгицкий.

По его словам, до Нового года наши люди привыкли находиться в тонусе, активно закрывать долги и проекты, заканчивать дела, хотя на самом деле в этот период рекомендуется уменьшать рабочую нагрузку. Кроме того, из-за предновогодней суеты у взрослых, как правило, повышается уровень тревожности, так как важно закончить все дела в срок, поэтому с боем курантов многие как будто дают себе команду: ну всё, можно расслабиться.

"В Новый год начинают бурно отдыхать и злоупотреблять алкоголем. Тогда и начинается пик психических обострений", — предупреждает собеседник Ura.ru.

Долгицкий отметил, что особенно трудно приходится жителям северных регионов России. На них негативно влияют холод и дефицит солнечного света, из-за чего нарушаются сон и аппетит.