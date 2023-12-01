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1 декабря, 16:14

Психолог предупредил россиян о главной опасности новогодних праздников

Психолог Долгицкий: Новый год может стать проверкой психики на прочность

<p>Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/close-up-of-person-playing-video-games-on-console-and-losing_19464535.htm#query=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C&position=6&from_view=search&track=ais&uuid=2fa813b0-e0fd-4005-b75b-a31c475ea91a" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DCStudio/freepik </a></p>

Фото © DCStudio/freepik

Перед новогодними праздниками части россиян грозит повышенная тревожность, а после — обострение ментальных недугов. Такими опасениями за месяц до торжества поделился психолог из Нижневартовска Олег Долгицкий.

По его словам, до Нового года наши люди привыкли находиться в тонусе, активно закрывать долги и проекты, заканчивать дела, хотя на самом деле в этот период рекомендуется уменьшать рабочую нагрузку. Кроме того, из-за предновогодней суеты у взрослых, как правило, повышается уровень тревожности, так как важно закончить все дела в срок, поэтому с боем курантов многие как будто дают себе команду: ну всё, можно расслабиться.

"В Новый год начинают бурно отдыхать и злоупотреблять алкоголем. Тогда и начинается пик психических обострений", — предупреждает собеседник Ura.ru.

Долгицкий отметил, что особенно трудно приходится жителям северных регионов России. На них негативно влияют холод и дефицит солнечного света, из-за чего нарушаются сон и аппетит.

Психолог пояснила, почему перед Новым годом хочется больше флиртовать

Психолог пояснила, почему перед Новым годом хочется больше флиртовать

А ранее Лайф рассказывал, стоит ли украшать квартиру, выбирать подарки, смотреть тематические фильмы про Новый год заранее. По словам психологов, это может стоить вам самого дорогого — праздничного настроения. Чтобы его сохранить до 31 декабря, не спешите с празднованием, установите разумные границы в питании и не стройте особо грандиозных планов заранее. Наслаждайтесь каждым моментом праздника и создайте собственные традиции, которые приносят настоящую радость и счастье.

Марина Калегина
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