Психолог предупредил россиян о главной опасности новогодних праздников
Психолог Долгицкий: Новый год может стать проверкой психики на прочность
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Перед новогодними праздниками части россиян грозит повышенная тревожность, а после — обострение ментальных недугов. Такими опасениями за месяц до торжества поделился психолог из Нижневартовска Олег Долгицкий.
По его словам, до Нового года наши люди привыкли находиться в тонусе, активно закрывать долги и проекты, заканчивать дела, хотя на самом деле в этот период рекомендуется уменьшать рабочую нагрузку. Кроме того, из-за предновогодней суеты у взрослых, как правило, повышается уровень тревожности, так как важно закончить все дела в срок, поэтому с боем курантов многие как будто дают себе команду: ну всё, можно расслабиться.
"В Новый год начинают бурно отдыхать и злоупотреблять алкоголем. Тогда и начинается пик психических обострений", — предупреждает собеседник Ura.ru.
Долгицкий отметил, что особенно трудно приходится жителям северных регионов России. На них негативно влияют холод и дефицит солнечного света, из-за чего нарушаются сон и аппетит.
А ранее Лайф рассказывал, стоит ли украшать квартиру, выбирать подарки, смотреть тематические фильмы про Новый год заранее. По словам психологов, это может стоить вам самого дорогого — праздничного настроения. Чтобы его сохранить до 31 декабря, не спешите с празднованием, установите разумные границы в питании и не стройте особо грандиозных планов заранее. Наслаждайтесь каждым моментом праздника и создайте собственные традиции, которые приносят настоящую радость и счастье.