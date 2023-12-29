7 удивительных фактов о фильме "Ирония судьбы" — такого вы точно не знали

Символом Нового года у нас стал фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Из года в год картина собирает у телевизоров людей разных поколений, которые с удовольствием рассказывают новогоднюю сказку о том, как четыре друга отправились в баню. И никого не волнует, что с момента выхода легендарной картины прошло почти 50 лет и, казалось бы, мы выучили каждую реплику. Некоторых жутко интересных фактов мы всё же до сих пор не знаем. Кажется, пришло время это исправить!

1. Основано на реальных событиях

Самые неожиданные и поразительные факты о фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Кадр из фильма. Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

Пьесу "С лёгким паром, или Однажды в новогоднюю ночь…" Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский написали в 1969 году. Завязка сюжета взята из реальной жизни — один их знакомый 31 декабря сходил в баню, а потом поехал к друзьям, отмечавшим годовщину свадьбы. Там он сильно напился, и один из гостей решил подшутить — отвёз его на Киевский вокзал, дал денег проводнице, положил его в купе и отправил в Киев с веником, портфелем и 15 копейками в кармане… Легенда приписывала роль шутника Никите Богословскому, но композитор публично заявил, что не имеет к этому розыгрышу никакого отношения.

2. Двух крылатых фраз не было в сценарии

"Какая гадость эта ваша заливная рыба" и "О, тёпленькая пошла" — фразы, которых не было в сценарии фильма. Это была импровизация Юрия Яковлева. Рыба была действительно дрянная, а тёплая вода в павильоне "Мосфильма" — явление довольно редкое.

3. Картину хотели запретить за пропаганду пьянства

7 необычных фактов о создании фильма "Ирония судьбы". Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

На этапе обсуждения сценария картину едва не зарубили за пропаганду пьянства. За Рязанова вступился председатель Гостелерадио Сергей Лапин. "Вы что, сами в баню не ходите и там не пьёте?!" — спросил он у чиновников.

4. Изображение на снимке "поменялось" в момент полёта

Женя Лукашин выбрасывает из окна фотографию Юрия Яковлева в образе Ипполита в окно во время общей сцены с Надей. Однако, когда девушка спускается вниз и подбирает снимок, на нём Олег Басилашвили. Дело в том, что именно его утвердили на роль Ипполита. Актёр даже успел сняться в нескольких эпизодах. Но у него умер отец, поэтому артист вынужденно покинул проект. А так как снег к тому моменту уже растаял, было принято решение оставить всё как есть.

5. Почему снимали не в настоящей бане?

Чего мы ещё не знали о новогоднем фильме "Ирония судьбы". Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

Знаменитую сцену в бане, где Женя отмечает наступающий Новый год с тремя своими друзьями, снимали не в "Сандуновских банях", а в холодном павильоне "Мосфильма". Идти в "оригинал" было слишком дорого, однако оттуда привезли настоящие пальмы в кадках и 2 бочки пива. Так как пиво от холода не спасало, каждый актёр принёс с собой по бутылке водки. Втайне от режиссёра они заменили бутафорские бутылки на настоящие. К тому же у одного из них — Александра Белявского — был день рождения, поэтому в кадре друзья выпивали за его здоровье по-настоящему. После третьего дубля чересчур правдоподобное опьянение героев стало заметно всей съёмочной группе, а режиссёр пришёл в ярость и остановил съёмки. На следующий день актёрам пришлось играть ту же сцену, но уже в трезвом состоянии, что получилось не так убедительно. В итоге в фильм вошли кадры, снятые в первую ночь.

6. Вместо снега использовали пенопласт

К полноценным съёмкам фильма съёмочная группа приступила только весной, когда снег уже почти растаял. Так что вместо снега в ход пошли подручные средства: вата, пенопласт, меловая крошка и резаная бумага. А для создания вьюги использовались специальные ветродуи.

7. Аллу Пугачёву не указали в титрах

Факты о фильме "Ирония судьбы", о которых вы точно не слышали. Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков