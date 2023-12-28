Выяснилось, кто запретил Пугачёвой петь песни из "Иронии судьбы"

Композитор новогодней комедии "Ирония судьбы, или с лёгким паром!" Микаэл Таривердиев после ссоры запретил Алле Пугачёвой исполнять песни из легендарного фильма. Как пишет kp.ru, после проб тогда ещё будущую Примадонну взяли исполнять известные всем романсы, однако на запись каждого из произведений ушло немало времени и нервов.

Так, певице требовались десятки дублей, а всего процесс занял около месяца. По словам композитора, он и режиссёр Эльдар Рязанов "замучили" артистку своими требованиями.

"Ей трудно с нами было. Эльдар требует одного, я — другого. Совсем замучили её. На каждую песню было сделано по тридцать дублей. За целый день писали по одному романсу. В итоге она записалась замечательно", — отметил он.

Уже на репетиции в московском "Останкине", прошедшей перед премьерой картины, Пугачёва и Таривердиев поссорились из-за желания артистки исполнять композиции в своём стиле, отказавшись от изначальных правок. Тогда Таривердиев запретил певице исполнять эти песни, а та обиделась.