Россиянам раскрыли, как "Ирония судьбы" связана с национальной идеей

Национальную идею России не надо придумывать, так как она уже есть, и с ней связан популярный новогодний фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Об этом заявил публицист, обозреватель "Вести FM" Максим Кононенко.

"Мы [национальную идею] все как-то внутри чувствуем. А то, что мы не можем её сформулировать, ну и ладно. Почему мы все на Новый год смотрим "Иронию судьбы", которую мы знаем наизусть, а мы всё равно её смотрим. И никогда мы её не смотрим, кроме как в канун Нового года. Моя жена говорит: вместе со всей страной. Вот она — национальная идея", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Кононенко, подтверждение этому — единство вокруг легендарной советской картины, которую смотрят в том числе приезжие из Таджикистана.

"Мы их поздравляем с Курбан-байрамом, они нам разносят плов. С Пасхой тоже друг друга поздравляем. Они смотрят тоже эту "Иронию судьбы". Вот и вся национальная идея", — заключил публицист.