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27 декабря, 14:30

В чём праздновать Новый год дома: 10 актуальных и практичных образов от стилиста

С приближением Нового года мы всё чаще задаёмся вопросом о том, в чём его праздновать. Как выбрать тренд, который будет подходить, к каким аксессуарам присмотреться и как не переборщить, став подобием новогодней ёлки?

"Даже если вы встречаете Новый год дома одна, с семьёй за городом или тем более на вечеринке, пожалуйста, наряжайтесь!" отчаянно просит модный эксперт. Когда, если не в эту ночь, уделять время себе и делать себя красивее? В честь такого случая стилист подобрал и привёл 10 идей образов для празднования самой главной ночи в году. И самое классное, что их можно потом спокойно использовать и в повседневной жизни.

1. Маленькое чёрное платье

В чём встречать Новый год дома: 10 идей для образов. Фото © Freepik / lookstudio

В чём встречать Новый год дома: 10 идей для образов. Фото © Freepik / lookstudio

Как говорила Коко Шанель, такая вещь должна быть в гардеробе каждой. Ну а если у вас её до сих пор нет, грядущий праздник — как раз одна из причин приобрести такое платье. Базовое и лаконичное, оно станет основой образа на Новый год, а потом будет служить частью других аутфитов — на вечер, на свидание или на прогулку. Платье может быть в длине миди, мини или макси, сделанное из бархата или шерсти, — выбирайте вариант, который вам нравится больше всего. Добавьте украшения со стразами, чтобы быть ярче, а если хотите более спокойный образ — выберите аксессуары из металлика. В качестве обуви присмотритесь к чёрным лодочкам. Такое платье необязательно должно быть полностью тёмным — можно выбрать трендовое сочетание белого с чёрным.

2. Брючный костюм

Это тот элемент гардероба, в котором можно чувствовать себя классно и уверенно. Сделать образ более эффектным и нарядным помогут аксессуары и украшения.

Можете надеть под костюм топ со стразами или перьями, чтобы выглядеть более ярко

Лена Червова

Стилист

Можете надеть под костюм топ со стразами или перьями, чтобы выглядеть более ярко
Можете надеть под костюм топ со стразами или перьями, чтобы выглядеть более ярко

Добавив классную причёску или укладку, сумку, поясочек или яркую обувь, вы сделаете образ дороже. А после Нового года сможете использовать костюм и в повседневной жизни. Присмотритесь к брюкам палаццо — прямого кроя или клёш, а также к жакету-оверсайз, например, с удлинённой линией рукава. Или к приталенному фасону. Выбирайте исходя из того, какой силуэт сидит на вас выигрышнее всего.

3. Юбка в пайетках

10 вариантов самых классных новогодних образов под любой случай. Фото © Shutterstock

10 вариантов самых классных новогодних образов под любой случай. Фото © Shutterstock

Такая модель может быть в длине миди, мини или макси — в зависимости от того, с чем вы будете её сочетать. Если надеваете юбку в пайетках с футболкой, то образ будет выглядеть по-домашнему — нарядно, но без перебора. Если планируете сочетать с жакетом, со смокингом или каким-нибудь струящимся топом, этот вариант будет более выходной — в нём можно будет выйти куда-нибудь за пределы дома. Пайетки можно спокойно носить и в повседневной жизни: на вечеринку, в гости, на свадьбу. Их легко сочетать с льняной рубашкой, свитером, худи, вообще с чем угодно.

4. Бельевой стиль

"Костюм, платье, юбка, топ в бельевом стиле — всегда смотрятся выигрышно, женственно и нарядно, но без перебора", рассказывает Лайфу стилист. Если выберете образ с одной вещью бельевого стиля, вы точно почувствуете себя при параде. Юбку в таком стиле можно сочетать с жакетами, рубашками, топами. Бельевой стиль — это элегантно, однако не забывайте добавлять аксессуаров. Например, серьги из страз, или акцентное колье, или даже украшение на голову. Потом такой образ вы сможете разобрать по частям и в течение следующего года носить его элементы по отдельности.

5. Вещи с перьями

Такие вещи уже давно вошли в нашу повседневную жизнь, мы носим их в разных ситуациях — и новогодняя ночь не является исключением

Лена Червова

Стилист

Такие вещи уже давно вошли в нашу повседневную жизнь, мы носим их в разных ситуациях — и новогодняя ночь не является исключением
Такие вещи уже давно вошли в нашу повседневную жизнь, мы носим их в разных ситуациях — и новогодняя ночь не является исключением

Что у нас может быть с перьями? Абсолютно всё: жакет, платье, джинсы, костюм, сумочка. Вещи с ними сочетаются с огромным количеством одежды, а потому свой новогодний образ вы сможете разделить и носить по отдельности в течение года.

6. Цветы в образах

Актуальные тренды для новогодней домашней вечеринке: 10 идей для образа. Фото © Freepik

Актуальные тренды для новогодней домашней вечеринке: 10 идей для образа. Фото © Freepik

Это был мощный тренд 2023 года — и, по словам стилиста, он останется актуальным и в 2024-м. Уже сейчас цветы можно использовать — причём ограничиваться не только одним на шее, но и использовать большое количество цветов на вашем жакете, сумке, обуви, поясе, руке, голове. Вы можете сразу приобрести вещь с бутонами или нашить их на наряды самостоятельно. Как вариант, использовать брошь с цветами на обуви, чтобы сделать её наряднее и актуальнее.

7. Использование перчаток

Это тренд грядущего года, позволяющий добавить в жизнь капельку роскоши. Перчатки могут быть высокими и кожаными — их можно сочетать с жакетом и подкатанными рукавами, надевая сверху яркий браслет. Если этот вариант не подходит, возьмите капроновые — они помогут улучшить любой выбранный вами образ. Поверх аксессуара также можно надеть кольца или браслеты. Перчатки легко сочетать и с платьями, и с футболками.

8. Серебряные и золотые вещи

Юбка-пачка в золоте, брюки в серебре или рубашка, жакет с металлическим эффектом. Сейчас это максимально в тренде

Лена Червова

Стилист

Юбка-пачка в золоте, брюки в серебре или рубашка, жакет с металлическим эффектом. Сейчас это максимально в тренде
Юбка-пачка в золоте, брюки в серебре или рубашка, жакет с металлическим эффектом. Сейчас это максимально в тренде

Помимо этого, тренд также создаёт настроение роскоши, нарядности и богатства. Если вы берёте такую юбку, добавьте к ней боди или бельевой топ. Если берёте джинсы, украсьте их топом с перьями. Самое крутое, что потом, сочетая такие металлические вещи с простыми и базовыми вещами, вы получите эффектный и повседневный образ.

9. Блестящие джинсы

Стилист назвал 10 вариантов, как просто и шикарно нарядиться на Новый год. Фото © Shutterstock

Стилист назвал 10 вариантов, как просто и шикарно нарядиться на Новый год. Фото © Shutterstock

Они могут быть со стразами, усыпанными блёстками или покрашенными. Джинсы — достаточно повседневная одежда, но за счёт металлического эффекта будет выглядеть нарядно. "Такой вариант отлично подойдёт тем, кто не хочет заморачиваться по поводу образа в новогоднюю ночь. Сочетайте их с рубашками, топами, жакетами, футболками, лонгсливами", говорит стилист Лена Червова.

10. Шёлковая пижама

Этот вариант идеально подойдёт для тех, кто празднует Новый год дома. Сочетайте этот вариант с блестящими серьгами — это позволит вам почувствовать себя леди. Можно совместить такую пижаму с тапочками или даже ходить босиком.

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Обложка ©

Freepik / lookstudio

Ольга Годуненко
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