В чём праздновать Новый год дома: 10 актуальных и практичных образов от стилиста

"Даже если вы встречаете Новый год дома одна, с семьёй за городом или тем более на вечеринке, пожалуйста, наряжайтесь!" — отчаянно просит модный эксперт. Когда, если не в эту ночь, уделять время себе и делать себя красивее? В честь такого случая стилист подобрал и привёл 10 идей образов для празднования самой главной ночи в году. И самое классное, что их можно потом спокойно использовать и в повседневной жизни.

1. Маленькое чёрное платье

В чём встречать Новый год дома: 10 идей для образов. Фото © Freepik / lookstudio

Как говорила Коко Шанель, такая вещь должна быть в гардеробе каждой. Ну а если у вас её до сих пор нет, грядущий праздник — как раз одна из причин приобрести такое платье. Базовое и лаконичное, оно станет основой образа на Новый год, а потом будет служить частью других аутфитов — на вечер, на свидание или на прогулку. Платье может быть в длине миди, мини или макси, сделанное из бархата или шерсти, — выбирайте вариант, который вам нравится больше всего. Добавьте украшения со стразами, чтобы быть ярче, а если хотите более спокойный образ — выберите аксессуары из металлика. В качестве обуви присмотритесь к чёрным лодочкам. Такое платье необязательно должно быть полностью тёмным — можно выбрать трендовое сочетание белого с чёрным.

2. Брючный костюм

Это тот элемент гардероба, в котором можно чувствовать себя классно и уверенно. Сделать образ более эффектным и нарядным помогут аксессуары и украшения.

Можете надеть под костюм топ со стразами или перьями, чтобы выглядеть более ярко Лена Червова Стилист

Добавив классную причёску или укладку, сумку, поясочек или яркую обувь, вы сделаете образ дороже. А после Нового года сможете использовать костюм и в повседневной жизни. Присмотритесь к брюкам палаццо — прямого кроя или клёш, а также к жакету-оверсайз, например, с удлинённой линией рукава. Или к приталенному фасону. Выбирайте исходя из того, какой силуэт сидит на вас выигрышнее всего.

3. Юбка в пайетках

10 вариантов самых классных новогодних образов под любой случай. Фото © Shutterstock

Такая модель может быть в длине миди, мини или макси — в зависимости от того, с чем вы будете её сочетать. Если надеваете юбку в пайетках с футболкой, то образ будет выглядеть по-домашнему — нарядно, но без перебора. Если планируете сочетать с жакетом, со смокингом или каким-нибудь струящимся топом, этот вариант будет более выходной — в нём можно будет выйти куда-нибудь за пределы дома. Пайетки можно спокойно носить и в повседневной жизни: на вечеринку, в гости, на свадьбу. Их легко сочетать с льняной рубашкой, свитером, худи, вообще с чем угодно.

4. Бельевой стиль

"Костюм, платье, юбка, топ в бельевом стиле — всегда смотрятся выигрышно, женственно и нарядно, но без перебора", — рассказывает Лайфу стилист. Если выберете образ с одной вещью бельевого стиля, вы точно почувствуете себя при параде. Юбку в таком стиле можно сочетать с жакетами, рубашками, топами. Бельевой стиль — это элегантно, однако не забывайте добавлять аксессуаров. Например, серьги из страз, или акцентное колье, или даже украшение на голову. Потом такой образ вы сможете разобрать по частям и в течение следующего года носить его элементы по отдельности.

5. Вещи с перьями

Такие вещи уже давно вошли в нашу повседневную жизнь, мы носим их в разных ситуациях — и новогодняя ночь не является исключением Лена Червова Стилист

Что у нас может быть с перьями? Абсолютно всё: жакет, платье, джинсы, костюм, сумочка. Вещи с ними сочетаются с огромным количеством одежды, а потому свой новогодний образ вы сможете разделить и носить по отдельности в течение года.

6. Цветы в образах

Актуальные тренды для новогодней домашней вечеринке: 10 идей для образа. Фото © Freepik

Это был мощный тренд 2023 года — и, по словам стилиста, он останется актуальным и в 2024-м. Уже сейчас цветы можно использовать — причём ограничиваться не только одним на шее, но и использовать большое количество цветов на вашем жакете, сумке, обуви, поясе, руке, голове. Вы можете сразу приобрести вещь с бутонами или нашить их на наряды самостоятельно. Как вариант, использовать брошь с цветами на обуви, чтобы сделать её наряднее и актуальнее.

7. Использование перчаток

Это тренд грядущего года, позволяющий добавить в жизнь капельку роскоши. Перчатки могут быть высокими и кожаными — их можно сочетать с жакетом и подкатанными рукавами, надевая сверху яркий браслет. Если этот вариант не подходит, возьмите капроновые — они помогут улучшить любой выбранный вами образ. Поверх аксессуара также можно надеть кольца или браслеты. Перчатки легко сочетать и с платьями, и с футболками.

8. Серебряные и золотые вещи

Юбка-пачка в золоте, брюки в серебре или рубашка, жакет с металлическим эффектом. Сейчас это максимально в тренде Лена Червова Стилист

Помимо этого, тренд также создаёт настроение роскоши, нарядности и богатства. Если вы берёте такую юбку, добавьте к ней боди или бельевой топ. Если берёте джинсы, украсьте их топом с перьями. Самое крутое, что потом, сочетая такие металлические вещи с простыми и базовыми вещами, вы получите эффектный и повседневный образ.

9. Блестящие джинсы

Стилист назвал 10 вариантов, как просто и шикарно нарядиться на Новый год. Фото © Shutterstock

Они могут быть со стразами, усыпанными блёстками или покрашенными. Джинсы — достаточно повседневная одежда, но за счёт металлического эффекта будет выглядеть нарядно. "Такой вариант отлично подойдёт тем, кто не хочет заморачиваться по поводу образа в новогоднюю ночь. Сочетайте их с рубашками, топами, жакетами, футболками, лонгсливами", — говорит стилист Лена Червова.

10. Шёлковая пижама