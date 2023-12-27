Дочь Шнурова диктует модные тренды и показывает, как правильно носить винтажный бабушкин пиджак
Чтобы быть "на стиле", нужно обязательно носить только новые вещи, думают многие. Но это миф. Некоторые знаменитости оказываются на вершине модных трендов, надев что-то старое. И Серафима это доказывает.
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shnrv.astnn
Мы не перестаём говорить, что если у вас в шкафу завалялись вещи мамы или бабушки, не спешите их выкидывать. Пройдёт ещё несколько лет, и они окажутся снова в тренде. Просто как "винтаж". Интересно, что большинство знаменитостей, каких эксперты отмечают как икон стиля, придерживаются этого правила.
Например, 30-летняя дочь скандально известного артиста Сергея Шнурова Серафима появилась как раз в такой винтажной вещице. Пиджак красно-бардового цвета с золотой вышивкой смотрелся на точёной фигуре девушки идеально. Её поклонникам в социальных сетях образ очень понравился.
Серафима Шнурова вышла в бабушкином пиджаке и покорила модных экспертов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shnrv.astnn
А на вопрос, где взять такой же, Серафима ответила: "На мне винтажный итальянский жакет, который бабушка покупала к свадьбе родителей более 30 лет назад".
Стоит отметить, что позирует икона стиля на лестнице в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Серафима ходила на балет "Щелкунчик", о чём и рассказала подписчикам.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shnrv.astnn
Напомним, что Серафима — общая дочь Сергея Шнурова и Марии Исмагиловой, первой супруги брутального музыканта. Они познакомились в студенческие годы. В 1992-м сыграли свадьбу, а в 1993-м уже отмечали рождение дочери. Но уже в 1997 году, немногим позже основания Шнуровым группы "Ленинград", ушла от мужа, потому как не хотела быть частью шоубизовой истории. У музыканта также есть и сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной. Ему сейчас 23 года.