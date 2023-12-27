Дочь Шнурова диктует модные тренды и показывает, как правильно носить винтажный бабушкин пиджак

Мы не перестаём говорить, что если у вас в шкафу завалялись вещи мамы или бабушки, не спешите их выкидывать. Пройдёт ещё несколько лет, и они окажутся снова в тренде. Просто как "винтаж". Интересно, что большинство знаменитостей, каких эксперты отмечают как икон стиля, придерживаются этого правила.

Например, 30-летняя дочь скандально известного артиста Сергея Шнурова Серафима появилась как раз в такой винтажной вещице. Пиджак красно-бардового цвета с золотой вышивкой смотрелся на точёной фигуре девушки идеально. Её поклонникам в социальных сетях образ очень понравился.

Серафима Шнурова вышла в бабушкином пиджаке и покорила модных экспертов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shnrv.astnn

А на вопрос, где взять такой же, Серафима ответила: "На мне винтажный итальянский жакет, который бабушка покупала к свадьбе родителей более 30 лет назад".

Стоит отметить, что позирует икона стиля на лестнице в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Серафима ходила на балет "Щелкунчик", о чём и рассказала подписчикам.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shnrv.astnn