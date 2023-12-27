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27 декабря, 09:50
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Вика Цыганова хотела поздравить детей из Донбасса, но после ссоры с охраной упала в обморок в Кремле

Вика Цыганова упала в обморок в Кремле после конфликта с охраной

Вика Цыганова упала в обморок в Кремле после ссоры с охраной. Как рассказал сайту MK.ru её супруг Вадим, певицу пригласили сказать тёплые слова и вручить подарки детям из Донбасса, приехавшим на новогоднюю сказку. Предполагалось, что церемония пройдёт после представления, но ничего не вышло.

"Скорее всего, произошла недоговорённость между устроителями сказки и людьми, которые привезли подарки детям. Подарки были разложены, их уже начали раздавать, как вдруг охрана неожиданно стала всех выгонять... Охрана была непреклонна, выключили свет, началась давка. Дошло до вызова полиции", — добавил он.

После этого Цыганова и вовсе упала в обморок. Её супруг отметил, что артистка приехала с благой целью, но "получилось так, как получилось".

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Ранее звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва заявила о потере кошелька с крупной суммой — 200 тысячами рублей. Она обнаружила пропажу в одном из столичных ресторанов: актриса полезла за ним в пальто, но там было пусто. Артистка уже написала заявление в полицию.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Матвей Константинов
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