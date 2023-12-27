Вика Цыганова хотела поздравить детей из Донбасса, но после ссоры с охраной упала в обморок в Кремле

Вика Цыганова упала в обморок в Кремле после ссоры с охраной. Как рассказал сайту MK.ru её супруг Вадим, певицу пригласили сказать тёплые слова и вручить подарки детям из Донбасса, приехавшим на новогоднюю сказку. Предполагалось, что церемония пройдёт после представления, но ничего не вышло.

"Скорее всего, произошла недоговорённость между устроителями сказки и людьми, которые привезли подарки детям. Подарки были разложены, их уже начали раздавать, как вдруг охрана неожиданно стала всех выгонять... Охрана была непреклонна, выключили свет, началась давка. Дошло до вызова полиции", — добавил он.

После этого Цыганова и вовсе упала в обморок. Её супруг отметил, что артистка приехала с благой целью, но "получилось так, как получилось".