Звезда "Счастливы вместе" заявила о пропаже кошелька, в котором было 200 тыс. рублей

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва написала заявление в полицию о пропаже 200 тысяч рублей. Как сообщает SHOT, у актрисы пропал кошелёк с наличкой, пока она разъезжала по ресторанам.

По информации телеграм-канала, 43-летняя Бочкарёва обнаружила пропажу во вторник, 27 декабря, когда отдыхала в ресторане "Мзиури" в Климентовском переулке в центре столицы. Артистка утверждает, что положила кошелёк в карман пальто, а когда хотела расплатиться за ужин, его уже там не было.