Регион

Уведомления отключены

27 декабря, 09:27

Звезда "Счастливы вместе" заявила о пропаже кошелька, в котором было 200 тыс. рублей

SHOT: Актриса Бочкарёва написала заявление в полицию о пропаже 200 тысяч рублей

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва написала заявление в полицию о пропаже 200 тысяч рублей. Как сообщает SHOT, у актрисы пропал кошелёк с наличкой, пока она разъезжала по ресторанам.

По информации телеграм-канала, 43-летняя Бочкарёва обнаружила пропажу во вторник, 27 декабря, когда отдыхала в ресторане "Мзиури" в Климентовском переулке в центре столицы. Артистка утверждает, что положила кошелёк в карман пальто, а когда хотела расплатиться за ужин, его уже там не было.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье ограбили дом сенатора Владимира Полетаева. Добычей злоумышленников стали 200 тысяч рублей наличкой и ювелирные украшения более чем на 800 тысяч. Точная сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело.

"Мисс Вселенная – 2021" обвинила сотрудников стамбульского аэропорта в краже на 2 млн рублей
"Мисс Вселенная – 2021" обвинила сотрудников стамбульского аэропорта в краже на 2 млн рублей
Обложка ©

ТАСС / Сергей Виноградов

Наталья Исакова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров