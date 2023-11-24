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24 ноября, 06:05

В Подмосковье ограбили дом сенатора Владимира Полетаева

<p>Из дома сенатора Полетаева вынесли 200 тысяч рублей и ювелирные украшения. Фото © <a href="http://council.gov.ru/events/multimedia/photo/139306/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Совета Федерации</a></p>

Из дома сенатора Полетаева вынесли 200 тысяч рублей и ювелирные украшения. Фото © Пресс-служба Совета Федерации

Сенатора от Республики Алтай, члена Совета Федерации Владимира Полетаева, обокрали более чем на миллион рублей в подмосковной Истре. Как сообщает SHOT, в его частный дом в деревне Покровское через чëрный ход проникли неизвестные.

Добычей злоумышленников стали 200 тысяч рублей наличкой и ювелирные украшения более чем на 800 тысяч. Точная сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело о краже. Преступников разыскивают.

Владимир Полетаев — первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель Совфеда в российском Минюсте. Весной 2020 года поддержал инициативу ветеранов боевых действий по установке памятника воинам-землякам, погибшим в локальных войнах на территории Советского Союза и Российской Федерации. В сентябре памятник в городе Горно-Алтайске был торжественно открыт.

Неизвестные проникли в дом главы Южного Бутова и украли из сейфа пистолет и деньги

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Ранее неизвестные в балаклавах ограбили муниципального депутата из Кабардино-Балкарии. Александра Макарьева сначала избили, а затем, приставив нож к горлу, забрали картонную коробку с 18 миллионами рублей.

Марина Калегина
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