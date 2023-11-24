В Подмосковье ограбили дом сенатора Владимира Полетаева

Сенатора от Республики Алтай, члена Совета Федерации Владимира Полетаева, обокрали более чем на миллион рублей в подмосковной Истре. Как сообщает SHOT, в его частный дом в деревне Покровское через чëрный ход проникли неизвестные.

Добычей злоумышленников стали 200 тысяч рублей наличкой и ювелирные украшения более чем на 800 тысяч. Точная сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело о краже. Преступников разыскивают.

Владимир Полетаев — первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель Совфеда в российском Минюсте. Весной 2020 года поддержал инициативу ветеранов боевых действий по установке памятника воинам-землякам, погибшим в локальных войнах на территории Советского Союза и Российской Федерации. В сентябре памятник в городе Горно-Алтайске был торжественно открыт.