В Подмосковье ограбили дом сенатора Владимира Полетаева
Из дома сенатора Полетаева вынесли 200 тысяч рублей и ювелирные украшения. Фото © Пресс-служба Совета Федерации
Сенатора от Республики Алтай, члена Совета Федерации Владимира Полетаева, обокрали более чем на миллион рублей в подмосковной Истре. Как сообщает SHOT, в его частный дом в деревне Покровское через чëрный ход проникли неизвестные.
Добычей злоумышленников стали 200 тысяч рублей наличкой и ювелирные украшения более чем на 800 тысяч. Точная сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело о краже. Преступников разыскивают.
Владимир Полетаев — первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель Совфеда в российском Минюсте. Весной 2020 года поддержал инициативу ветеранов боевых действий по установке памятника воинам-землякам, погибшим в локальных войнах на территории Советского Союза и Российской Федерации. В сентябре памятник в городе Горно-Алтайске был торжественно открыт.
Ранее неизвестные в балаклавах ограбили муниципального депутата из Кабардино-Балкарии. Александра Макарьева сначала избили, а затем, приставив нож к горлу, забрали картонную коробку с 18 миллионами рублей.