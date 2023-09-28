Неизвестные проникли в дом главы Южного Бутова и украли из сейфа пистолет и деньги

Неизвестные проникли в двухэтажный дом главы муниципального округа Южное Бутово Павла Голубцова, расположенный в поселении Рязановское в Новой Москве, и вынесли деньги с травматическим пистолетом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Голубцов уехал из дома примерно в 08:00 в Аппарат Совета депутатов. Вернувшись в 15:00, он увидел отжатое, предположительно, монтировкой, окно на первом этаже. Внутри дома неизвестные устроили беспорядок и оставили грязные следы. Голубцов увидел также вскрытый металлический сейф, в котором лежали деньги и пистолет. В настоящий момент правоохранители разыскивают воров. Также выясняется, что ещё пропало из дома, и устанавливается точная сумма ущерба.