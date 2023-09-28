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28 сентября, 10:17

Неизвестные проникли в дом главы Южного Бутова и украли из сейфа пистолет и деньги

SHOT: У главы Южного Бутова Голубцова похитили из дома пистолет и деньги

<p>Глава муниципального округа Южное Бутово Павел Голубцов. Обложка © <a href="http://south-butovo.ru/glava-munitsipalnogo-okruga/foto-i-informatsiya.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">south-butovo.ru</a></p>

Глава муниципального округа Южное Бутово Павел Голубцов. Обложка © south-butovo.ru

Неизвестные проникли в двухэтажный дом главы муниципального округа Южное Бутово Павла Голубцова, расположенный в поселении Рязановское в Новой Москве, и вынесли деньги с травматическим пистолетом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Голубцов уехал из дома примерно в 08:00 в Аппарат Совета депутатов. Вернувшись в 15:00, он увидел отжатое, предположительно, монтировкой, окно на первом этаже. Внутри дома неизвестные устроили беспорядок и оставили грязные следы. Голубцов увидел также вскрытый металлический сейф, в котором лежали деньги и пистолет. В настоящий момент правоохранители разыскивают воров. Также выясняется, что ещё пропало из дома, и устанавливается точная сумма ущерба.

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Ранее сообщалось, что в Королёве ограбили худрука "Русского балета" Вячеслава Гордеева на почти пять миллионов рублей. Неизвестный проник в квартиру через пластиковое окно и нашёл деньги в шкафу.

Евгения Колесникова
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