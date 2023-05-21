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21 мая, 14:20

Депутата из Кабардино-Балкарии избили и ограбили на 18 млн рублей

Неизвестные похитили 18 млн рублей из дома депутата из Кабардино-Балкарии

<p>Ограбленный депутат Александр Макарьев. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51695" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Ограбленный депутат Александр Макарьев. Обложка © SHOT

Неизвестные в балаклавах ограбили муниципального депутата и предпринимателя из Кабардино-Балкарии на 18 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в ночь на 20 мая двое незнакомцев постучали в дверь дома члена комиссии Совета местного самоуправления городского поселения Майский Александра Макарьева, после чего сначала избили его, а затем, приставив нож к горлу, забрали картонную коробку с 18 миллионами рублей.

Грабителей ищут полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Неизвестные украли из тамбовского ТЦ банкомат ВТБ и выпотрошили в лесу всю наличку

Ранее Лайф писал, что в Москве грабитель забрал у пенсионерки деньги прямо у банкомата. Мужчина открыто похитил пенсию, которую бабушка только что получила.

Никита Никонов
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