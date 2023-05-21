Депутата из Кабардино-Балкарии избили и ограбили на 18 млн рублей
Неизвестные похитили 18 млн рублей из дома депутата из Кабардино-Балкарии
Ограбленный депутат Александр Макарьев. Обложка © SHOT
Неизвестные в балаклавах ограбили муниципального депутата и предпринимателя из Кабардино-Балкарии на 18 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в ночь на 20 мая двое незнакомцев постучали в дверь дома члена комиссии Совета местного самоуправления городского поселения Майский Александра Макарьева, после чего сначала избили его, а затем, приставив нож к горлу, забрали картонную коробку с 18 миллионами рублей.
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