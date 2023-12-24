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Певица Ваенга объяснила "работой на износ" обморок в театре в Москве

24 декабря, 15:22
Певица Ваенга объяснила "работой на износ" обморок в театре в Москве. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Ваенга объяснила "работой на износ" обморок в театре в Москве. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российская певица Елена Ваенга призналась, что упала в обморок в московском театре, потому что работает практически без отдыха и не успевает восстанавливаться. Об этом артистка рассказала в эфире телешоу "Ты не поверишь" на НТВ.

"Сейчас я работаю на износ. Я настолько физически выносливый человек, что мой организм может отказать, а я — практически нет", — поделилась она.

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"Особенно если выпьет": Паулс рассказал о сложном характере Пугачёвой

Ранее российская эстрадная певица Елена Ваенга, известная многим по песням "Желаю" и "Курю", потеряла сознание в Театре на Малой Бронной в Москве. Медики оказали ей помощь прямо на месте.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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