Певица Ваенга объяснила "работой на износ" обморок в театре в Москве 24 декабря, 15:22 Певица Ваенга объяснила "работой на износ" обморок в театре в Москве. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российская певица Елена Ваенга призналась, что упала в обморок в московском театре, потому что работает практически без отдыха и не успевает восстанавливаться. Об этом артистка рассказала в эфире телешоу "Ты не поверишь" на НТВ.

"Сейчас я работаю на износ. Я настолько физически выносливый человек, что мой организм может отказать, а я — практически нет", — поделилась она.

Ранее российская эстрадная певица Елена Ваенга, известная многим по песням "Желаю" и "Курю", потеряла сознание в Театре на Малой Бронной в Москве. Медики оказали ей помощь прямо на месте.

Авторы Татьяна Миссуми