Елена Ваенга потеряла сознание в театре
SHOT: Елена Ваенга потеряла сознание в Театре на Малой Бронной в Москве
Певица Елена Ваенга. Обложка © t.me / vaenga_guestbook
Российская эстрадная певица Елена Ваенга, известная многим по песням "Желаю" и "Курю", потеряла сознание в Театре на Малой Бронной в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сегодня там состоялась премьера постановки "Слава. Молодость" режиссёра Константина Богомолова. Сейчас медики оказывают певице первую помощь.
Ранее Лайф писал, что певица Надежда Бабкина почувствовала себя плохо на съёмках. PR-директор 73-летней артистки сообщил, что это произошло из-за сильной жары в студии.