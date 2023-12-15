Елена Ваенга потеряла сознание в театре

Российская эстрадная певица Елена Ваенга, известная многим по песням "Желаю" и "Курю", потеряла сознание в Театре на Малой Бронной в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сегодня там состоялась премьера постановки "Слава. Молодость" режиссёра Константина Богомолова. Сейчас медики оказывают певице первую помощь.