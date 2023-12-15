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15 декабря, 18:35

Елена Ваенга потеряла сознание в театре

SHOT: Елена Ваенга потеряла сознание в Театре на Малой Бронной в Москве

<p>Певица Елена Ваенга. Обложка © <a href="https://t.me/vaenga_guestbook/211" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / vaenga_guestbook</a></p>

Певица Елена Ваенга. Обложка © t.me / vaenga_guestbook

Российская эстрадная певица Елена Ваенга, известная многим по песням "Желаю" и "Курю", потеряла сознание в Театре на Малой Бронной в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сегодня там состоялась премьера постановки "Слава. Молодость" режиссёра Константина Богомолова. Сейчас медики оказывают певице первую помощь.

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Никита Осипов
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