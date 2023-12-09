Бабкина почувствовала себя плохо в студии и перепугала съёмочную группу
SHOT: Надежда Бабкина почувствовала себя плохо на съёмках из-за жары в студии
Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина почувствовала себя плохо на съёмках. Как уточняет SHOT, это произошло в студии телеканала "Звезда".
PR-директор 73-летней артистки сообщил телеграм-каналу, что Бабкина почувствовала себя плохо из-за сильной жары в студии. Народная артистка в тот момент выступала с речью перед бойцами СВО. На место вызывали скорую.
Сейчас Бабкина в порядке. После оказания помощи она смогла закончить съёмки и уже едет домой.
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