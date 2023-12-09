Бабкина почувствовала себя плохо в студии и перепугала съёмочную группу

Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина почувствовала себя плохо на съёмках. Как уточняет SHOT, это произошло в студии телеканала "Звезда".

PR-директор 73-летней артистки сообщил телеграм-каналу, что Бабкина почувствовала себя плохо из-за сильной жары в студии. Народная артистка в тот момент выступала с речью перед бойцами СВО. На место вызывали скорую.

Сейчас Бабкина в порядке. После оказания помощи она смогла закончить съёмки и уже едет домой.