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9 декабря, 15:39

Бабкина почувствовала себя плохо в студии и перепугала съёмочную группу

SHOT: Надежда Бабкина почувствовала себя плохо на съёмках из-за жары в студии

<p>Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина почувствовала себя плохо на съёмках. Как уточняет SHOT, это произошло в студии телеканала "Звезда".

PR-директор 73-летней артистки сообщил телеграм-каналу, что Бабкина почувствовала себя плохо из-за сильной жары в студии. Народная артистка в тот момент выступала с речью перед бойцами СВО. На место вызывали скорую.

Сейчас Бабкина в порядке. После оказания помощи она смогла закончить съёмки и уже едет домой.

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Никита Осипов
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