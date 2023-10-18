"Хотел зарплату побольше": Бабкина бросила молодого фаворита, уволив его из театра

73-летняя эстрадная певица Надежда Бабкина рассталась со своим молодым фаворитом Сергеем Рябовым и уволила его из театра. Об этом сообщает kp.ru.

Пара до последнего не признавалась публике в чувствах друг к другу, однако это не помешало артистке купить любовнику двухкомнатную квартиру в Москве почти за 50 миллионов. Всё шло гладко, отношения набирали обороты, однако общество ошарашила новость об увольнении Сергея из театра. По одной из версий, угасли чувства, а по другой — причиной отставки стали его карьерные планы. Он мечтал об одной должности, но так её и не получил.

"Мы все обомлели, когда узнали про увольнение Рябова, он сам написал заявление. Отношение к Рябову было у Надежды особенным. Он достаточно жёстко с ней разговаривал, не льстил. Она к нему прислушивалась и была с ним неразлучна. Даже на отдых ездили вместе", — рассказала сотрудница театра.

Сергей получал в театре 500 тысяч рублей, однако начал проявлять недовольство, когда зарплату урезали на 50 тысяч. Горячий мужчина тут же написал заявление об увольнении, однако вмешалась Бабкина — не подписала и пообещала, что зарплату сокращать не будут. Однако этого Сергею оказалось мало. Он хотел сам занять место исполнительного директора, заведующего финансами. Исполнить эту просьбу Бабкина уже не могла, и с любовником пришлось проститься.

"Недавно она была на дне рождения своего друга — циркового продюсера Гии Эрадзе. Пришла одна, грустная, побыла полчаса и уехала домой. Но сейчас уже приезжает в театр с хорошим настроением. Видимо, приняла ситуацию и решила закончить эту историю", — добавила собеседница.

При этом есть и третья версия ухода Рябова. Возможно, он просто решил посвятить себя более масштабным проектам.