"Особенно если выпьет": Паулс рассказал о сложном характере Пугачёвой
Паулс рассказал о небезоблачных отношениях с Пугачёвой
Композитор Раймонд Паулс, певица Алла Пугачёва и композитор Игорь Крутой с дочерью Александрой (слева направо) на церемонии открытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна – 2011". Обложка © ИТАР-ТАСС / Владимир Старков
Народный артист СССР, композитор Раймонд Паулс написал десятки песен для певицы Аллы Пугачёвой. Среди них наиболее популярными стали, к примеру, "Миллион алых роз", "Старинные часы" и "Делу — время". Годами совместной творческой работы Паулс доволен, ведь в дуэте с Примадонной они сделали "что-то хорошее на эстраде". Артистку композитор называет творческим человеком и отмечает, что "мало кто так мог".
Однако их отношения были совсем небезоблачными. Паулс отметил, что иногда они могли долго не общаться из-за поведения артистки. Пианист подчеркнул, что порой ему было сложно c певицей, "особенно если она выпьет".
"[Периодически] разное случалось. У Аллы такой характер. Сложный. Все знали об этом", — отметил Паулс в беседе с aif.ru.
Как сообщал Лайф, после начала спецоперации Алла Пугачёва вместе с мужем-юмористом Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. Однако и там семья может не задержаться: в начале декабря сообщалось о планах артистов уехать в Лондон. Причём с финансами у них, вероятно, всё не очень, так как Примадонна называет новую заграничную жизнь "голожопингом".
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.