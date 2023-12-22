"Особенно если выпьет": Паулс рассказал о сложном характере Пугачёвой

Народный артист СССР, композитор Раймонд Паулс написал десятки песен для певицы Аллы Пугачёвой. Среди них наиболее популярными стали, к примеру, "Миллион алых роз", "Старинные часы" и "Делу — время". Годами совместной творческой работы Паулс доволен, ведь в дуэте с Примадонной они сделали "что-то хорошее на эстраде". Артистку композитор называет творческим человеком и отмечает, что "мало кто так мог".

Однако их отношения были совсем небезоблачными. Паулс отметил, что иногда они могли долго не общаться из-за поведения артистки. Пианист подчеркнул, что порой ему было сложно c певицей, "особенно если она выпьет".

"[Периодически] разное случалось. У Аллы такой характер. Сложный. Все знали об этом", — отметил Паулс в беседе с aif.ru.

Как сообщал Лайф, после начала спецоперации Алла Пугачёва вместе с мужем-юмористом Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. Однако и там семья может не задержаться: в начале декабря сообщалось о планах артистов уехать в Лондон. Причём с финансами у них, вероятно, всё не очень, так как Примадонна называет новую заграничную жизнь "голожопингом".