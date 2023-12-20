"Бизнес-союз": Друг Градского раскрыл правду о взгляде музыканта на отношения Пугачёвой и Галкина*

Певец и поэт Александр Градский называл отношения Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* "бизнес-союзом", рассказал aif.ru журналист и писатель Евгений Додолев — близкий друг почившего музыканта. По его словам, из-за возникших в 1986 году проблем с голосом Примадонна стала меньше зарабатывать: не могла давать концерты, а корпоративы бывали нечасто.

Пугачёву сначала обеспечивал Филипп Киркоров, а потом, как говорил Градский, певица "выкопала" Галкина*, "который умный, которому она помогла".

"В общем, хороший бизнес-союз. Максим её обеспечивает. Она живёт как нормальная женщина — за счёт своего мужика", — добавил журналист.

Причём Градский ранее избегал этой темы, так как, если сказать, что Пугачёва "говно", в ответ получил бы обвинения в зависти.

Напомним, после начала спецоперации Максим Галкин* и Алла Пугачёва вместе с семьёй перебрались в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. Однако и там скандальная пара решила не задерживаться: недавно стало известно о планах артистов уехать в Лондон. Причём с финансами и у них, видимо, всё не очень, так как Примадонна прямо называет новую заграничную жизнь "голожопингом".