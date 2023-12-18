"Раба любви": Садальский пояснил, почему Пугачёва скитается по миру с мужем-иноагентом в "голожопинге"

Российский актёр Станислав Садальский объяснил, почему уехавшая из России певица Алла Пугачёва повсюду следует за мужем-иноагентом Максимом Галкиным*, даже если эти скитания по миру сильно ударяют по качеству жизни.

"Любовь зла. Есть такая русская поговорка?" — приводит его слова aif.ru.

Артист отметил, что с Галкиным* Примадонна впервые в жизни чувствует себя комфортно, ведь наконец встретила человека, который бы баловал её и "осыпал деньгами". При этом он назвал её заложницей собственных чувств и "рабой любви", из-за чего ей теперь приходится менять страны в поисках лучшей жизни.

При этом, говоря о муже эстрадной певицы, Садальский заявил, что считает его глупым человеком без таланта, которому следовало "сидеть и молчать".

Напомним, после начала СВО Пугачёва покинула Россию и вместе с семьёй перебралась в Израиль, где развернулся ближневосточный конфликт. После этого певица снова сменила место жительства — на этот раз на Кипр. СМИ тогда писали, что надолго артистка там задерживаться не собирается. В принципе, так и получилось: недавно стало известно, что Пугачёва планирует уехать в Лондон. При этом Галкин* обмолвился, что она якобы решила съездить в Британию, чтобы повидаться с подругами. Кстати, недавно он признался, что Примадонна называет новую заграничную жизнь голожопингом.