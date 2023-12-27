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27 декабря, 09:59

Ивлееву проверяют на неуплату более 100 миллионов рублей налогов

В офисах компаний Ивлеевой проходят обыски, она могла задолжать 100 млн рублей

Прямо сейчас в офисах компаний Насти Ивлеевой проходят обыски в связи с проверкой со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники.

По данным телеграм-канала, блогершe проверяют на неуплату более 100 миллионов рублей налогов.

Напомним, ФНС начала проверку в отношении Насти Ивлеевой. По данным Лайфа, в случае обнаружения нарушений блогерше может грозить до пяти лет лишения свободы по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". Налоговиков заинтересовали три организации блогерши.

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Проблемы у Насти Ивлеевой начались после "голой вечеринки", которую посетили в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Скандальная тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Та в свою устроила второй день, на который нагрянули силовики: они провели в столичном клубе "Мутабор" обыск и иъяли документацию. Теперь гости и сама блогерша извиняются, она попросила дать ей второй шанс.

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Матвей Константинов
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