Ивлееву проверяют на неуплату более 100 миллионов рублей налогов

Прямо сейчас в офисах компаний Насти Ивлеевой проходят обыски в связи с проверкой со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники.

По данным телеграм-канала, блогершe проверяют на неуплату более 100 миллионов рублей налогов.