"Сегодня на коне, а завтра на дне": Ивлеева в новом покаянном видео попросила дать ей второй шанс

Анастасия Ивлеева опубликовала новое видео с извинением за скандальную Almost naked party, или же "Почти голую вечеринку". В двадцатиминутном ролике заплаканная блогерша вспомнила свой творческий путь и призналась, что в какой- то момент потеряла связь с реальностью.

Блогер Анастасия Ивлеева в слезах просит прощения за скандальную вечеринку и просит дать ей второй шанс. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_

В опубликованном в социальной сети видео Ивлеева понастальгировала о начале творческого пути в 2018 году, когда она была с подписчиками на "короткой ноге". Она призналась, что со временем всё изменилось и она потеряла связь с реальностью, о чём ей неоднократно говорили её же подписчики. По мнению блогерши, виной тому стал её трудоголизм, и находясь в "потоке" она не смогла адекватно воспринимать критику фанатов.

Оценивая последние громкие события Ивлеева признала, что она единственная, кто несёт ответственность за происходящее и извинилась перед артистами, которые, по её мнению, "попали под одну гребёнку". Блогерша также считает, что "никто из пострадавших не заслуживает " того, что сейчас происходит.

"Я полностью заслуживаю того, что сейчас случилось и пусть это будет примером для многих, что всё в жизни нужно ценить, смотреть по сторонам и замедляться. И не улетать с катушек, потому что сегодня ты на коне, а завтра ты на дне. <…> Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа", — произнесла сквозь слёзы Ивлеева.