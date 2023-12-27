До пяти лет тюрьмы грозит Ивлеевой за неуплату налогов в особо крупном размере
SHOT: ФНС начала проверку бизнеса Насти Ивлеевой
Насте Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы. По данным SHOT, Федеральная налоговая служба начала выездную проверку бизнеса блогерши по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.
В случае если нарушения таки найдут, Ивлеева рискует попасть под уголовку по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".
Напомним, недавно Настя Ивлеева организовала скандальную "голую вечеринку". Мероприятие прошло в московском "Мутаборе" и собрало целый ряд известных личностей, в том числе Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Глюкозу и Ксению Собчак. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В свою очередь она анонсировала второй день вечеринки, куда пришли неожиданные гости — силовики. Они провели в клубе обыск и изъяли документацию. Спустя время сама Ивлеева и гости вечеринки принесли извинения. Позже блогерша ещё раз извинилась и попросила дать ей второй шанс.
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