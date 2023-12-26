Суд принял миллиардный иск к Ивлеевой от продюсера "Бригады" и возмущённых граждан

Хамовнический районный суд Москвы принял иск к Насте Ивлеевой на сумму один миллиард рублей. По данным SHOT, под коллективным документом поставили подписи 23 истца, в ближайшее время ожидается ещё 150 подписей. Заседание назначено на конец января – начало марта 2024 года.

Суд в Москве принял миллиардный иск к Ивлеевой от продюсера "Бригады" и возмущённых граждан. Видео © SHOT

Истцы требуют перечислить всю сумму в государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", а пока блогерша этого не сделала, арестовать всё её имущество. Кроме того, возмущённая общественность хочет, чтобы до вступления в силу решения суда Ивлеева не могла выступать, вести мероприятия, сниматься в рекламе и пользоваться социальными сетями.

По словам адвоката Владислава Ватаманюка, вопрос о действиях группы, если Ивлеева пойдёт "на мировую", пока не обсуждался. Он отметил, что граждане действуют из соображений недопустимости повторения подобных скандалов. Юрист добавил, что к иску могут присоединиться все граждане России.