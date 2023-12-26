Суд принял миллиардный иск к Ивлеевой от продюсера "Бригады" и возмущённых граждан
Суд в Москве принял миллиардный иск к Ивлеевой за скандальную "голую вечеринку"
Хамовнический районный суд Москвы принял иск к Насте Ивлеевой на сумму один миллиард рублей. По данным SHOT, под коллективным документом поставили подписи 23 истца, в ближайшее время ожидается ещё 150 подписей. Заседание назначено на конец января – начало марта 2024 года.
Суд в Москве принял миллиардный иск к Ивлеевой от продюсера "Бригады" и возмущённых граждан. Видео © SHOT
Истцы требуют перечислить всю сумму в государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", а пока блогерша этого не сделала, арестовать всё её имущество. Кроме того, возмущённая общественность хочет, чтобы до вступления в силу решения суда Ивлеева не могла выступать, вести мероприятия, сниматься в рекламе и пользоваться социальными сетями.
По словам адвоката Владислава Ватаманюка, вопрос о действиях группы, если Ивлеева пойдёт "на мировую", пока не обсуждался. Он отметил, что граждане действуют из соображений недопустимости повторения подобных скандалов. Юрист добавил, что к иску могут присоединиться все граждане России.
Ранее инициативная группа во главе с продюсером "Бригады" и актёром Александром Иншаковым заявила о желании отсудить у Насти Ивлеевой один миллиард рублей за скандальную "голую вечеринку". В случае удовлетворения требований сумма будет направлена на помощь участникам СВО и их семьям.
Напомним, вышеназванная тусовка отгремела в московском клубе "Мутабор" в ночь на 21 декабря. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Общественники пришли в ужас от вечеринки и потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. К слову, сама она не увидела ничего плохого в мероприятии и анонсировала второй день вечеринки, куда нагрянули силовики: устроили в клубе обыск и изъяли документацию.
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