Лайф узнал, какой бизнес Ивлеевой привлёк внимание ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) в ходе своей проверки бизнеса Насти Ивлеевой обратила внимание на несколько организаций блогерши. По данным SHOT, основной стала "Ивлеева Продакшн".

Так, ещё в апреле текущего года на фоне множества налоговых проверок блогеров она переписала фирму на подругу детства Анну Самакову, передав ей 100% долю. Уже тогда ФНС имела вопросы к компании, у которой при выручке в 122 миллиона рублей и официальной прибыли в 52 миллиона было лишь шесть миллионов налоговых отчислений.

Кроме того, странной ведомству показалось ООО "Блеск" — ресторанный бизнес Ивлеевой. По данным на 7 декабря, у организации появились блокировки по счетам, сведения из ЕГРЮЛ были признаны недостоверными, а налоговики и вовсе не нашли компанию по юридическому адресу. На данный момент счета фирмы уже разморожены, однако вопросы с документами всё ещё решаются.

А компания "Коленки пчелы", через которую блогерша производит свои чипсы и газировку с собственным изображением, привлекла внимание налоговой лишь 23 миллионами уплаченных налогов. И это при выручке за 2022 год в 445 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что ФНС начала проверку в отношении Насти Ивлеевой. По данным Лайфа, в случае обнаружения нарушений блогерше может грозить до пяти лет лишения свободы по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".