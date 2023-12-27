Лайф узнал, какой бизнес Ивлеевой привлёк внимание ФНС
ФНС проверяет "Ивлеева Продакшн", переписанный блогершей на подругу детства
Федеральная налоговая служба (ФНС) в ходе своей проверки бизнеса Насти Ивлеевой обратила внимание на несколько организаций блогерши. По данным SHOT, основной стала "Ивлеева Продакшн".
Так, ещё в апреле текущего года на фоне множества налоговых проверок блогеров она переписала фирму на подругу детства Анну Самакову, передав ей 100% долю. Уже тогда ФНС имела вопросы к компании, у которой при выручке в 122 миллиона рублей и официальной прибыли в 52 миллиона было лишь шесть миллионов налоговых отчислений.
Кроме того, странной ведомству показалось ООО "Блеск" — ресторанный бизнес Ивлеевой. По данным на 7 декабря, у организации появились блокировки по счетам, сведения из ЕГРЮЛ были признаны недостоверными, а налоговики и вовсе не нашли компанию по юридическому адресу. На данный момент счета фирмы уже разморожены, однако вопросы с документами всё ещё решаются.
А компания "Коленки пчелы", через которую блогерша производит свои чипсы и газировку с собственным изображением, привлекла внимание налоговой лишь 23 миллионами уплаченных налогов. И это при выручке за 2022 год в 445 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что ФНС начала проверку в отношении Насти Ивлеевой. По данным Лайфа, в случае обнаружения нарушений блогерше может грозить до пяти лет лишения свободы по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".
Напомним, недавно Настя Ивлеева отметилась своей скандальной "голой вечеринкой", прошедшей в московском клубе "Мутабор". Среди гостей были вполне уважаемые люди, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Однако это не остановило блогершу, которая решила организовать второй день вечеринки, куда, правда, пришли силовики. Они провели в клубе обыск и изъяли документацию. Спустя время сама Ивлеева и гости вечеринки принесли извинения, блогерша попросила дать ей второй шанс.
К слову, помимо возможной статьи за уклонение от уплаты налогов, Насте Ивлеевой грозят буквально миллиардные издержки. Именно такую сумму потребовала с неё инициативная группа из десятков человек. Вырученные средства планируется направить на нужды участников спецоперации и их семей. Суд уже принял их заявление.
VK / Настя Ивлеева