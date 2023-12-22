5 худших подарков любимой женщине, после которых та точно подаст на развод
До Нового года чуть больше недели, а значит, пора подумать о подарках для своей второй половинки. Согласно статистике, дамы меньше всего хотят получить в праздник сувениры и кухонные принадлежности. Но, поверьте, это далеко не всё, от чего ваша женщина придёт в ярость.
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Для многих из нас Новый год, пожалуй, один из самых тёплых и семейных праздников. А ещё это прекрасный повод напомнить любимым о своих чувствах: сделать особенный подарок, который по-настоящему порадует и вызовет улыбку. Однако, наверное, каждый мужчина был хотя бы раз в такой ситуации, когда супруга разворачивала подарок, а вместо радости на лице отражались разочарование, смущение и обида. Если не хотите испортить с любимой отношения, изучите этот антирейтинг перед походом в магазин.
1. Ох уж эти новогодние носки…
Что точно не стоит дарить любимой девушке или жене на Новый год? Фото © Freepik / master1305
Вы сейчас скажете, что носки нужны всем и всегда. Это верно, но только не те, что с оленями, и не в качестве новогоднего подарка от любимого человека. Кстати, дамы по большей части предпочитают укороченные носочки, а не вязаные гольфы чуть ли не до колен.
Если вы решили преподнести милый новогодний сувенир своей девушке, которая любит всё мягкое и пушистое (вы это точно знаете), то можете купить для неё очаровательные однотонные тёплые носочки без принта. Пусть ходит в них по дому. Но это не должно быть основным подарком. Исключительно как приятное дополнение к чему-то более весомому. Если, конечно, не хотите остаться одиноким и холостым в новогоднюю ночь.
2. Весы. Даже суперумные
Ничего хуже придумать просто нельзя! Даже если ваша ненаглядная стройна и невесома, словно тростинка, этот подарок всё равно заставит задуматься, всё ли устраивает мужа в её внешности. Ну а если девушка и сама недовольна фигурой, а тут ещё вы со своими электронными напольными весами, то серьёзные проблемы во взаимопонимании точно обеспечены.
3. Забудьте про фоторамки и фотоальбомы
Не дарите любимой женщине эти подарки, если не хотите скорого развода. Фото © Freepik
Когда все печатали фотографии, это было действительно актуально, но сейчас большинство просматривает и хранит снимки на компьютере или в Сети. Поэтому подарок ждёт незавидная участь — лежать и пылиться в шкафу. Такой презент имеет смысл, если у вас есть особенно памятная фотография с любимой женщиной и вы хотите, чтобы она помнила об этом моменте… Тогда можно распечатать её и подарить в рамке. Но учтите, что и это не все оценят.
4. Наборы шампуней и мыла из массмаркета оставьте себе
Во-первых, качество такой продукции в большинстве случаев оставляет желать лучшего. А во-вторых, женщина, которой вы это дарите, может вообще предпочитать люксовую косметику для тела или оказаться аллергиком с атопической и сухой кожей, поэтому пользоваться такой продукцией ей нельзя. Да и вообще, такие наборы словно кричат: "Я не вложился, не подумал, а купил то, что в магазине на кассе лежало".
5. Мягкие игрушки не нужны, если ей не 10 лет
Эти 5 худших новогодних подарков расстроят вашу вторую половинку или приведут её в ярость. Фото © Freepik
Если это не точно та самая игрушка, которая заставит её визжать, то лучше не дарить очередной пылесборник. Оправданием может также служить наличие коллекции на уровне хобби. Но если восторгов при виде набивного зайца ранее не было замечено, то не стоит волочить ей медведя под новогоднюю ёлку.