5 худших подарков любимой женщине, после которых та точно подаст на развод

Для многих из нас Новый год, пожалуй, один из самых тёплых и семейных праздников. А ещё это прекрасный повод напомнить любимым о своих чувствах: сделать особенный подарок, который по-настоящему порадует и вызовет улыбку. Однако, наверное, каждый мужчина был хотя бы раз в такой ситуации, когда супруга разворачивала подарок, а вместо радости на лице отражались разочарование, смущение и обида. Если не хотите испортить с любимой отношения, изучите этот антирейтинг перед походом в магазин.

1. Ох уж эти новогодние носки…

Что точно не стоит дарить любимой девушке или жене на Новый год? Фото © Freepik / master1305

Вы сейчас скажете, что носки нужны всем и всегда. Это верно, но только не те, что с оленями, и не в качестве новогоднего подарка от любимого человека. Кстати, дамы по большей части предпочитают укороченные носочки, а не вязаные гольфы чуть ли не до колен.

Если вы решили преподнести милый новогодний сувенир своей девушке, которая любит всё мягкое и пушистое (вы это точно знаете), то можете купить для неё очаровательные однотонные тёплые носочки без принта. Пусть ходит в них по дому. Но это не должно быть основным подарком. Исключительно как приятное дополнение к чему-то более весомому. Если, конечно, не хотите остаться одиноким и холостым в новогоднюю ночь.

2. Весы. Даже суперумные

Ничего хуже придумать просто нельзя! Даже если ваша ненаглядная стройна и невесома, словно тростинка, этот подарок всё равно заставит задуматься, всё ли устраивает мужа в её внешности. Ну а если девушка и сама недовольна фигурой, а тут ещё вы со своими электронными напольными весами, то серьёзные проблемы во взаимопонимании точно обеспечены.

3. Забудьте про фоторамки и фотоальбомы

Не дарите любимой женщине эти подарки, если не хотите скорого развода. Фото © Freepik

Когда все печатали фотографии, это было действительно актуально, но сейчас большинство просматривает и хранит снимки на компьютере или в Сети. Поэтому подарок ждёт незавидная участь — лежать и пылиться в шкафу. Такой презент имеет смысл, если у вас есть особенно памятная фотография с любимой женщиной и вы хотите, чтобы она помнила об этом моменте… Тогда можно распечатать её и подарить в рамке. Но учтите, что и это не все оценят.

4. Наборы шампуней и мыла из массмаркета оставьте себе

Во-первых, качество такой продукции в большинстве случаев оставляет желать лучшего. А во-вторых, женщина, которой вы это дарите, может вообще предпочитать люксовую косметику для тела или оказаться аллергиком с атопической и сухой кожей, поэтому пользоваться такой продукцией ей нельзя. Да и вообще, такие наборы словно кричат: "Я не вложился, не подумал, а купил то, что в магазине на кассе лежало".

5. Мягкие игрушки не нужны, если ей не 10 лет

Эти 5 худших новогодних подарков расстроят вашу вторую половинку или приведут её в ярость. Фото © Freepik