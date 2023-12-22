Броненосец Потёмкин с пушистым пузиком получил почесушки от сотрудников Калининградского зоопарка

Калининградский зоопарк опубликовал милое видео с шаровидным броненосцем по кличке Потёмкин. Сотрудники показали, как устраивают ему почесушки носа.

В Калининградском зоопарке показали, как чешут нос броненосцу Потёмкину. Видео © Telegram / parrodise

В зоопарке рассказали, что Потёмкин всегда готов к ласкам, однако делать это стоит с осторожностью, так как животное может резко "сомкнуться на ваших пальцах".

"Волшебное видео, а фраза "время почёсывать пузики своим броненосцам" может стать крылатой"; Какое чудо! Потёмкин стал моим любимчиком, хочется бежать в зоопарк и чесать-почёсывать Потёмкина", — отметили пользователи в комментариях.