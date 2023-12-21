"Топает уверенно": Крошка панда из Московского зоопарка показала пяточки и заставила россиян умиляться до слёз

Московский зоопарк продолжает подробно рассказывать о жизни дочки панд Жуи и Диндин. На этот раз гендиректор учреждения Светлана Акулова в своём телеграм-канале опубликовала умилительное видео, на котором малышка ещё медленно, но уже очень резво ходит на всех лапах. Самые внимательные зрители могут увидеть в ролике уже покрытые шерстью пяточки.

Московский зоопарк показал, как малышка-панда ходит на всех лапах. Видео © Telegram / Светлана Акулова

На кадрах детёныш старательно делает каждый шаг — пока немного неловко, но достаточно уверенно. Сейчас малышка-панда волочит лапки по вольеру, но совсем скоро будет устраивать забеги вместе с родителями. Новое видео в телеграм-канале Московского зоопарка не оставило подписчиков равнодушными.