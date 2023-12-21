"Топает уверенно": Крошка панда из Московского зоопарка показала пяточки и заставила россиян умиляться до слёз
Московский зоопарк показал, как малышка-панда ходит на всех лапах
Московский зоопарк продолжает подробно рассказывать о жизни дочки панд Жуи и Диндин. На этот раз гендиректор учреждения Светлана Акулова в своём телеграм-канале опубликовала умилительное видео, на котором малышка ещё медленно, но уже очень резво ходит на всех лапах. Самые внимательные зрители могут увидеть в ролике уже покрытые шерстью пяточки.
Московский зоопарк показал, как малышка-панда ходит на всех лапах. Видео © Telegram / Светлана Акулова
На кадрах детёныш старательно делает каждый шаг — пока немного неловко, но достаточно уверенно. Сейчас малышка-панда волочит лапки по вольеру, но совсем скоро будет устраивать забеги вместе с родителями. Новое видео в телеграм-канале Московского зоопарка не оставило подписчиков равнодушными.
"Какие миленькие пяточки! И хвостик миленький! Чудо! Топает очень даже уверенно. Ну такая сладуська! Красотуля! Классная! Светлана, спасибо, что делитесь этой красотой", — пишут пользователи, обратив внимание на "особый" ракурс съёмки.
Как сообщал Лайф, долгожданное потомство появилось у панд Жуи и Диндин в конце лета. Крошка сразу умилила публику, а потом открыла глаза, покрылась шерстью и начала различать предметы. Кроме того, малышка обзавелась боевым характером: грозно рявкает на сотрудников Московского зоопарка и даже кусает маму. А недавно она сделала первые шаги.
Telegram / Светлана Акулова