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19 декабря, 15:50

Камеры сняли кульбиты беззаботного Жуи на снегу, пока Диндин учит малышку-панду ходить

Московский зоопарк показал, как панда Жуи играет в мяч на снегу

В семействе панд в Московском зоопарке все при деле: мама Диндин воспитывает дочь, малышка познаёт мир, а папа Жуи... Лучше посмотрите сами. Новое видео из жизни чёрно-белых мишек опубликовала в личном телеграм-канале гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова

Жуи предаётся зимним забавам, пока Диндин занимается воспитанием дочери. Видео © t.me / Светлана Акулова

"Папа развлекается, пока мама воспитывает малыша", говорится в публикации Акуловой. На кадрах Жуи беззаботно катается со снежной горки и играет в мяч.

"Сама удивилась, что смогла": Малышка-панда сделала первые шаги и умилила россиян

"Сама удивилась, что смогла": Малышка-панда сделала первые шаги и умилила россиян

Как уже рассказывал Лайф, малышка-панда родилась в конце лета и сразу же начала умилять всех вокруг. В зоопарке показывали, как она осторожно знакомилась с этим миром: открыла глаза, покрылась шерстью и начала различать предметы. При этом характер у малышки оказался боевой: она грозно рявкала на сотрудников зоопарка и даже кусала маму. Тем не менее отношения у них самые что ни на есть нежные.

Обложка ©

t.me / Светлана Акулова

Юрий Лысенко
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