Камеры сняли кульбиты беззаботного Жуи на снегу, пока Диндин учит малышку-панду ходить

В семействе панд в Московском зоопарке все при деле: мама Диндин воспитывает дочь, малышка познаёт мир, а папа Жуи... Лучше посмотрите сами. Новое видео из жизни чёрно-белых мишек опубликовала в личном телеграм-канале гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова