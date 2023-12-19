Камеры сняли кульбиты беззаботного Жуи на снегу, пока Диндин учит малышку-панду ходить
Московский зоопарк показал, как панда Жуи играет в мяч на снегу
В семействе панд в Московском зоопарке все при деле: мама Диндин воспитывает дочь, малышка познаёт мир, а папа Жуи... Лучше посмотрите сами. Новое видео из жизни чёрно-белых мишек опубликовала в личном телеграм-канале гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова
Жуи предаётся зимним забавам, пока Диндин занимается воспитанием дочери. Видео © t.me / Светлана Акулова
"Папа развлекается, пока мама воспитывает малыша", — говорится в публикации Акуловой. На кадрах Жуи беззаботно катается со снежной горки и играет в мяч.
Как уже рассказывал Лайф, малышка-панда родилась в конце лета и сразу же начала умилять всех вокруг. В зоопарке показывали, как она осторожно знакомилась с этим миром: открыла глаза, покрылась шерстью и начала различать предметы. При этом характер у малышки оказался боевой: она грозно рявкала на сотрудников зоопарка и даже кусала маму. Тем не менее отношения у них самые что ни на есть нежные.
t.me / Светлана Акулова