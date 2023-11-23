"Дама с характером": Малышка-панда из Московского зоопарка умилительно облаяла специалистов

В Московском зоопарке показали, как детёныш панд Жуи и Диндин рявкает на специалистов во время осмотра. Кадрами с "дамой с характером" в своём телеграм-канале делится гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Видно, как человек пытается потрогать пандёнка, но тому это, видимо, не нравится, и он грозно тявкает на обидчика. Потом детёныш и вовсе решил то ли откусить чей-то палец, то ли просто попробовать его на вкус.