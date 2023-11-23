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23 ноября, 10:10

"Дама с характером": Малышка-панда из Московского зоопарка умилительно облаяла специалистов

В Московском зоопарке показали, как гавкает детёныш панд Жуи и Диндин

В Московском зоопарке показали, как детёныш панд Жуи и Диндин рявкает на специалистов во время осмотра. Кадрами с "дамой с характером" в своём телеграм-канале делится гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Малышка-панда из Московского зоопарка умилительно облаяла специалистов. Видео © Telegram / "Светлана Акулова"

Видно, как человек пытается потрогать пандёнка, но тому это, видимо, не нравится, и он грозно тявкает на обидчика. Потом детёныш и вовсе решил то ли откусить чей-то палец, то ли просто попробовать его на вкус.

Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Фото © Telegram / "Светлана Акулова"

Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Фото © Telegram / "Светлана Акулова"

Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Фото © Telegram / "Светлана Акулова"

Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Фото © Telegram / "Светлана Акулова"

Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Фото © Telegram / "Светлана Акулова"

Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Фото © Telegram / "Светлана Акулова"

Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Фото © Telegram / "Светлана Акулова"

Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Фото © Telegram / "Светлана Акулова"

Малышка-панда покусала и нарычала на маму, но Диндин легко справилась с детскими шалостями

Малышка-панда покусала и нарычала на маму, но Диндин легко справилась с детскими шалостями

Напомним, долгожданное потомство появилось у столичных панд Жуи и Диндин 30 августа, у них родилась девочка. Диндин оказалась заботливой мамой: она не отходит от своего ребёнка и постоянно обнимает его. На данный момент пандёнок открыл глаза, покрылся шерстью, начал различать предметы и набрал вес. Кроме того, медвежонок во всю рычит на киперов. А вчера в Московском зоопарке показали, как он делает первые попытки встать на ноги.

Обложка ©

Telegram / "Светлана Акулова"

Матвей Константинов
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