В Московском зоопарке показали, как малышка-панда делает первые попытки встать
Детёныш панд Жуи и Диндин делает первые попытки встать
Детёныш панд Жуи и Диндин. Обложка © Телеграм-канал Московского зоопарка
Детёныш панд Жуи и Диндин, появившийся на свет в Московском зоопарке, делает первые попытки встать. Видео с малышкой опубликовала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Детёныш панд Жуи и Диндин, появившийся на свет в Московском зоопарке, делает первые попытки встать. Видео © Телеграм-канал Светланы Акуловой
Напомним, 30 августа знаменитые панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке, у них родилась девочка. Диндин оказалась заботливой мамой: она не отходит от пандёнка и постоянно обнимает его. Сейчас малышка уже открыла глазки, покрылась шерстью, начала различать предметы и даже рычать на киперов, а также набрала вес. Диндин часто играет с детёнышем, который уже стал проявлять характер.