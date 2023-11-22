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В Московском зоопарке показали, как малышка-панда делает первые попытки встать

Детёныш панд Жуи и Диндин делает первые попытки встать

22 ноября, 06:11
<p>Детёныш панд Жуи и Диндин. Обложка © Телеграм-канал <a href="https://t.me/Moscowzoo_official/4326" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Московского зоопарка</a></p>

Детёныш панд Жуи и Диндин. Обложка © Телеграм-канал Московского зоопарка

Детёныш панд Жуи и Диндин, появившийся на свет в Московском зоопарке, делает первые попытки встать. Видео с малышкой опубликовала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Детёныш панд Жуи и Диндин, появившийся на свет в Московском зоопарке, делает первые попытки встать. Видео © Телеграм-канал Светланы Акуловой

Напомним, 30 августа знаменитые панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке, у них родилась девочка. Диндин оказалась заботливой мамой: она не отходит от пандёнка и постоянно обнимает его. Сейчас малышка уже открыла глазки, покрылась шерстью, начала различать предметы и даже рычать на киперов, а также набрала вес. Диндин часто играет с детёнышем, который уже стал проявлять характер.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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