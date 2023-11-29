Палец в рот не клади: Малышка-панда продемонстрировала маме свои первые зубки
В Московском зоопарке показали, как малышка-панда кусает маму Диндин
Хорошие новости для тех, кто следит за детёнышем панд Жуи и Диндин: Московский зоопарк порадовал поклонников чёрно-белой малышки новым видео. На этот раз на камеру попали игры бамбуковых мишек, кадры опубликовала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
В Московском зоопарке показали, как малышка-панда кусает маму Диндин. Видео © t.me / Светлана Акулова
"Доброе утро! Всем хорошего дня. Малышка уже кусает маму... Ух... берегись наша Диндин", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, на днях детёнышу панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка исполнилось три месяца. Любители похрустеть бамбуком дали потомство в конце августа, оказалось, что у них родилась девочка. При этом Диндин показывает себя крайне заботливой мамой: она не отходит от малышки и постоянно её обнимает. Лайф подробно рассказывал, как пандочка открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и набрала вес. А совсем недавно у неё появились первые зубки — два нижних клыка.
t.me / Светлана Акулова