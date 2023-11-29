Палец в рот не клади: Малышка-панда продемонстрировала маме свои первые зубки

Хорошие новости для тех, кто следит за детёнышем панд Жуи и Диндин: Московский зоопарк порадовал поклонников чёрно-белой малышки новым видео. На этот раз на камеру попали игры бамбуковых мишек, кадры опубликовала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.