Детёнышу панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка исполнилось 3 месяца
Детёнышу панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка исполнилось три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, опубликовав кадры значительно подросшей за последнее время пандочки.
Детёныш панд Жуи и Диндин в свои три месяца. Видео © t.me / Московский зоопарк
"Сегодня маленькой панде исполняется три месяца. Хотя она уже не такая и маленькая. По результатам последнего осмотра её масса — 5,9 килограмма, почти как зажированный манул, размер — 60,5 сантиметра", — сказано в сообщении.
В зоопарке рассказали, что юный зверёк в последнее время всё чаще показывает характер. Во время последнего осмотра он рявкал на сотрудников и даже попытался их укусить. Такое поведение объясняется тем, что пандочка растёт и развивается, начинает лучше понимать происходящее вокруг и теперь осознаёт, есть с ней рядом мама или нет, и слегка пугается из-за её отсутствия. Однако эти сложности можно решить, если ласково погладить малышку, после чего она успокаивается и даже не против вздремнуть в своей корзинке в присутствии людей.
Напомним, долгожданное потомство появилось у столичных панд Жуи и Диндин 30 августа, у них родилась девочка. Диндин оказалась заботливой мамой: она не отходит от своего ребёнка и постоянно обнимает его. На данный момент пандочка открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и набрала вес. Кроме того, медвежонок во всю рычит на киперов. А 22 ноября в Московском зоопарке показали, как он делает первые попытки встать на ноги.
t.me / Московский зоопарк