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24 ноября, 12:26

Детёнышу панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка исполнилось 3 месяца

Детёнышу панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка исполнилось три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, опубликовав кадры значительно подросшей за последнее время пандочки.

Детёныш панд Жуи и Диндин в свои три месяца. Видео © t.me / Московский зоопарк

"Сегодня маленькой панде исполняется три месяца. Хотя она уже не такая и маленькая. По результатам последнего осмотра её масса — 5,9 килограмма, почти как зажированный манул, размер — 60,5 сантиметра", сказано в сообщении.

В зоопарке рассказали, что юный зверёк в последнее время всё чаще показывает характер. Во время последнего осмотра он рявкал на сотрудников и даже попытался их укусить. Такое поведение объясняется тем, что пандочка растёт и развивается, начинает лучше понимать происходящее вокруг и теперь осознаёт, есть с ней рядом мама или нет, и слегка пугается из-за её отсутствия. Однако эти сложности можно решить, если ласково погладить малышку, после чего она успокаивается и даже не против вздремнуть в своей корзинке в присутствии людей.

Московский зоопарк показал, как дочка панды Диндин мило трапезничает бамбуком

Московский зоопарк показал, как дочка панды Диндин мило трапезничает бамбуком

Напомним, долгожданное потомство появилось у столичных панд Жуи и Диндин 30 августа, у них родилась девочка. Диндин оказалась заботливой мамой: она не отходит от своего ребёнка и постоянно обнимает его. На данный момент пандочка открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и набрала вес. Кроме того, медвежонок во всю рычит на киперов. А 22 ноября в Московском зоопарке показали, как он делает первые попытки встать на ноги.

Обложка ©

t.me / Московский зоопарк

Юрий Лысенко
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