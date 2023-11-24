Детёнышу панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка исполнилось 3 месяца

"Сегодня маленькой панде исполняется три месяца. Хотя она уже не такая и маленькая. По результатам последнего осмотра её масса — 5,9 килограмма, почти как зажированный манул, размер — 60,5 сантиметра", — сказано в сообщении.

В зоопарке рассказали, что юный зверёк в последнее время всё чаще показывает характер. Во время последнего осмотра он рявкал на сотрудников и даже попытался их укусить. Такое поведение объясняется тем, что пандочка растёт и развивается, начинает лучше понимать происходящее вокруг и теперь осознаёт, есть с ней рядом мама или нет, и слегка пугается из-за её отсутствия. Однако эти сложности можно решить, если ласково погладить малышку, после чего она успокаивается и даже не против вздремнуть в своей корзинке в присутствии людей.